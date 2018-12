Biowerk stellt Betrieb ein

27.12.18

Die Biogasanlage auf dem Betriebsgelände der Stadtreinigung Hamburg (SRH) an der Schnackenburgallee 100 wird zum Ende des Jahres 2018 stillgelegt. Grund der Stilllegung ist ein altersbedingt hoher Verschleiß der fast 13 Jahre alten Anlage. Nach dem Rückbau der Biogasanlage wird das Gelände für das geplante Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) genutzt, das ebenfalls Biogas aus Abfällen erzeugen wird.



Betreiberin der Biogasanlage ist die Biowerk GmbH, an der neben der Stadtreinigung Hamburg auch die ETH Umwelttechnik Hamburg und die BioCycling Hamburg GmbH beteiligt sind. ETH und BioCycling haben ihre Geschäftsanteile zum 31.12.2018 an die SRH verkauft, sodass die SRH den Rückbau der Anlage in Eigenregie übernehmen und mit den Planungen des ZRE koordinieren kann. Das Unternehmen BioCycling baut an einem anderen Standort Kapazitäten auf, um weiterhin aus den in Hamburg gesammelten gewerblichen Bioabfällen, z. B. Speisereste aus der Gastronomie, Biogas zu erzeugen.



Das Biowerk Hamburg ist am 24.04.2006 in Betrieb genommen worden und hat bis 31.12.2018 aus 226.222 t gewerblichen Bioabfällen 75.188.970 kWh Strom sowie 72.983.125 kWh Wärme produziert, die in Hamburger Netze eingespeist wurden. Dadurch hat die Strom- und Wärmeerzeugung des Biowerks 63.795 t CO2 eingespart, die bei Erzeugung dieser Energiemenge mit fossilen Brennstoffen entstanden wären. Die bei dem Prozess der Vergärung entstandenen flüssigen Gärreste (235.346 t) konnten größtenteils als Dünger in der Landwirtschaft verwertet werden. Trotz dieser guten Leistungen in den fast 13 Jahren führte zunehmender Verschleiß in jüngster Zeit zu technischen Problemen, die einen Weiterbetrieb der Anlage wirtschaftlich nicht mehr rechtfertigen.

