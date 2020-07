Pressemitteilung BoxID: 808437 (Stadtreinigung Hamburg)

Ausflugstipp: Zu Besuch bei Müllmännern und Drachen

Einen Drachen, der sich im Berg versteckt, und Drachen, die auf dem Berg im Wind flattern. Beides kann man am kommenden Sonnabend, den 25. Juli 2020, auf dem Energieberg Georgswerder erleben. Außerdem erklärt ein echter Müllmann von 11 bis 16 Uhr Kindern, wie so ein Müllauto funktioniert. Um 13.30 und 15.30 Uhr gibt es jeweils eine 90-minütige, spannende Führung, bei der die Deponienachsorge, erneuerbare Energien sowie Abfallwirtschaft und Recyclingmethoden erklärt werden.





Drachensteigen: Hier weht immer ein Lüftchen! Im Informationszentrum gibt es Hinweise, wo man seinen mitgebrachten Drachen steigen lassen darf.

Müllmann mit Auto: Das von Kindern bemalte Drehtrommelfahrzeug steht offen, auch die Schüttung.

Kinderfilm: Wie ist der Abfall hierhergekommen und was macht ihn so gefährlich? Der Trickfilm läuft im Informationszentrum.

Digitale Schnitzeljagd (Actionbound): Eine Erlebnistour über den Energieberg mit Hilfe einer App.





Energieberg Georgswerder, Fiskalische Straße 2, 21109 Hamburg, Öffnungszeiten: 1.4. (in diesem Jahr 1.6.) bis 31.10., Di bis Sa: 10 bis 18 Uhr (auch an Feiertagen, letzter Einlass um 17.30 Uhr).



Aktuelle Informationen unter https://www.facebook.com/energieberggeorgswerder oder unter http://www.stadtreinigung.hamburg/energieberg

