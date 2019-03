Pressemitteilung BoxID: 745943 (Stadtreinigung Hamburg)

200.000 Menschen räumen vom 22. - 31. März 2019 den Norden auf

Bereits 2010 haben sich einige Städte im Norden zu der Gemeinschaftsinitiative „Der Norden räumt auf“ zusammengeschlossen. Heute gehören Braunschweig, Bremen, Cloppenburg, Stadt Cuxhaven, Delmenhorst, Friesland, Hamburg, Hannover, Laatzen, Oldenburg, Stadt und Landkreis Osnabrück, Region Hannover (Umland-Kommunen), Wilhelmshaven und Wittmund dazu.



Jede Abfallsammelaktion ist für sich genommen ein eigenes Projekt der Städte und Landkreise. Die Verbindung liegt bei den vielen tausenden Umweltfreundinnen und Umweltfreunden, die sich jedes Jahr aufs Neue für ihre Region persönlich engagieren.



Die gemeinsamen norddeutschen Abfallsammeltage



Vom 22. - 31. März finden erstmalig zeitgleich in den 15 norddeutschen Städten und Landkreisen der Gemeinschaftsinitiative „Der Norden räumt auf“ Abfallsammelaktionen statt.



200.000 Abfallsammlerinnen und Abfallsammler sammeln in Hamburg und Bremen, in Oldenburg, Osnabrück und in Braunschweig, in Cloppenburg, Delmenhorst und Hannover herumliegende Abfälle auf. So genannte „wilde“ Müllablagerungen werden von den Straßen und Wegen, aus Parks und Wäldern, von Wiesen und Grünstreifen weggeräumt. Im Jahr 2018 kamen dabei insgesamt über 400 Tonnen (t) weggeräumte Abfälle zusammen.



Werbung für „Noch-mehr“



Dieser vorbildliche Einsatz so vieler Engagierter ist ein guter Anlass, um für „Noch-mehr“ zu werben: noch mehr Kommunen, die zum Abfallsammeln aufrufen und noch mehr Menschen, die durch das Abfallsammeln zum Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen beitragen.



Die gemeinsamen norddeutschen Abfallsammeltage sollen folgende Effekte haben:



1. Diejenigen, die Abfälle sammeln, erfahren sich als ein Teil eines großen aber überschaubaren Projektes. Denn mit dem Norden fühlen sich viele verbunden. Außerdem können alle, die mitmachen, auch ein bisschen stolz darauf sein, an einer so großen Aktion teilzunehmen.



2. Sowohl die vor-Ort-Aktionen als auch der Verband „Der Norden räumt auf“ sollen bekannter werden. Damit noch mehr Menschen mitmachen.



3. Weitere Städte und Landkreise sollen animiert werden, auch Abfallsammlungen durchzuführen.



4. Den Menschen soll vermittelt werden, dass Littering kein Kavaliersdelikt ist, sondern dass es in diesen Massen zu großen Umweltproblemen führt.



Die Botschaft ist:



Es ist einfach, etwas für den Umweltschutz zu tun:



1. Keinen Abfall achtlos wegwerfen!



2. Einfach einen Sack schnappen und „wilde“ Abfälle aufsammeln!

