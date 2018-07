Parkplatz an der A 42 "Crange" ist wieder offen

Zwei Jahre war er geschlossen – jetzt kann er von Besuchern der Cranger Kirmes wieder angefahren werden. Wie die Stadt Herne gestern mitteilte, ist der Parkplatz an der Dorstener Straße, direkt an der A 42-Anschlussstelle Herne-Crange, ab Donnerstag, 2. August 2018, geöffnet. Er bietet Stellflächen für etwa 900 Fahrzeuge und gehört damit zu den fünf größten Besucher-Parkplätzen rund um die Cranger Kirmes. Erreichbar ist er über die Dorstener Straße 360, Einfahrt zur Monza-Indoor-Kartbahn. In den Jahren 2016 und 2017 stand die Fläche als Parkraum für Kirmesbesucher nicht zur Verfügung, da das Land NRW dort eine Notfall-Übergangseinrichtung für Flüchtlinge eingerichtet hatte.



Über die Cranger Kirmes



Die Cranger Kirmes begeistert Jahr für Jahr rund 4 Millionen Besucher. Traditionell startet das größte Volksfest in NRW immer am ersten Freitag im August mit einer feierlichen Eröffnung. Seit dem Jahr 2017 lädt die Kirmes schon am Donnerstag davor zu einem ersten Bummel ein. Mit über 500 Schaustellern ist die Cranger Kirmes das zweitgrößte Volksfest in Deutschland und ein Höhepunkt im Veranstaltungssommer. Regelmäßig zieht Crange Besucher aus ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern an. Auf rund 50 Fahr-, Show- und Laufgeschäften erwartet die Besucher Nervenkitzel, Geschwindigkeit und eine große Portion Spaß. Von Kirmesnostalgie über klassische Kirmesverpflegung und gemütliche Biergärten bis hin zu rasanten Fahrten durch Loopings oder Dunkelheit – auf der Cranger Kirmes ist für jeden alten und neuen Kirmesfan etwas dabei. Besonders bemerkenswert: Die außergewöhnliche Atmosphäre der Familienkirmes Crange ist geprägt vom außergewöhnlichen Aufbau der Geschäfte auf dem Kirmesplatz und zahlreichen Heckenwirtschaften – urgemütliche Biergärten in den Hinterhöfen vieler Anwohner.



Fakten 2018

- 2. bis 12. August 2018

- neu: am 1. Kirmestag öffnet die Cranger Kirmes bereits um 16 Uhr

- Festzelt „Glück auf Crange“ (Klaus Renoldi junior)

- Neu auf Crange: Mr. Gravity, Fuzzy’s Lachsaloon, Laser-Pix, Jules Vernes Tower, Auf Manitus Spuren

- mehr Beschicker/Schausteller hat nur das Münchner Oktoberfest

- Familienkirmes Crange: regelmäßig rund ein Dutzend Fahrgeschäfte speziell für Kinder

- DSB-Präsident Albert Ritter: „Crange ist die größte Familienkirmes Deutschlands!“

- facebook.de/CrangerKirmesOffiziell

