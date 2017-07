Andenken an die schönste Zeit des Jahres

Rund zwei Wochen vor Beginn der Cranger Kirmes hat die Stadtmarketing Herne die neuen Souvenirs des größten Volksfests in NRW vorgestellt. Die diesjährige Kollektion orientiert sich farblich am aktuellen Kirmesplakat und setzt auf ein frisches Sonnengelb. Wiederkehrendes Element ist der markante Ausspruch der Queen: „We are amused“. Den Auftakt des Souvenirgeschäfts hatte bereits im Februar die Vorstellung des Fritz-Pins mit dem beliebten Kirmesmaskottchen gemacht.



Die Kollektion beinhaltet außerdem wieder Baumwolltaschen und Kühlschrankmagnete mit dem Emscherbrücher Dickkopf, der sich dieses Jahr ganz als Leckermaul präsentiert. Als Klassiker gehört Zuckerwatte für viele Familien einfach zum Kirmesbesuch dazu und ruft lebhafte Kindheitserinnerungen an die ersten Kirmesbesuche wach. Diese Vorliebe teilt er mit der Queen, die auf den Geschmack von „Sugarwatte“ gekommen ist, wie sie selbst diese Spezialität nennt. Zu den Verkaufsschlagern gehört regelmäßig die Tasse. „Diesmal geht mit dem königlichen Morgenkaffee förmlich die Sonne über der Cranger Kirmes auf“, schmunzelt die Designerin der Stadtmarketing Herne, Sabine Meyer-Sow. Aufgrund der Nachfrage legt die Stadtmarketing Herne ein neues Postkartenset mit zehn Motiven und eine Auswahl an Postern vor. Neu auch der Metallkugelschreiber mit Touchpen.



Wieder im Programm ist der klassische Windmühlenpin, der zeitweise vergriffen war. Ganz gleich, ob Geschenke für Kirmesfans oder Sammlerobjekt, zwischen Klassikern und Neuvorstellungen findet jeder Kirmesbesucher bestimmt ein passendes Mitbringsel. Am Souvenir- und Infostand am Cranger Tor sind die Souvenirs während des gesamten Kirmeszeitraums zu kaufen – solange der Vorrat reicht.



Sammlerobjekt Fritz-Pin



Kein Kirmesbesuch ohne eines der Original-Andenken an die schönsten Tage im Jahr. Von den beliebten Mitbringsel an die Lieben zu Hause haben sich die Souvenirs der Cranger Kirmes über die Jahre zu begehrten Sammlerobjekten entwickelt. Sammlerherzen schlagen regelmäßig höher, wenn im Frühjahr als Auftakt des Souvenirgeschäfts der neue Fritz-Pin vorgestellt wird. Der 22. Fritz-Pin stammt aus der Zeichenfeder von Dietmar Kremer, dem Schöpfer dieses Maskottchens.



Die Stadtmarketing Herne GmbH legt jährlich eine begrenzte Auflage der Fritz-Pins auf. Bereits über zehn Motive dieser Anstecker sind ausverkauft. Die beliebten Ansteckpins des Kirmesmaskottchens gibt es bereits seit 1996. Weil einmal vergriffene Pins nicht neu aufgelegt werden, wird es zusehends schwieriger, einen Satz zu komplettieren. Gerade weiter zurückliegende Jahrgänge stehen deshalb hoch im Kurs und werden eifrig getauscht. Fans und Sammler fragen schon lange vor der Kirmes nach dem neuen Fritz-Pin. Daher: Wer jetzt nicht zugreift, bekommt vielleicht keinen mehr.



Verkaufsstellen:





Souvenir- und Infostand am Cranger Tor

Ticketshop der Stadtmarketing Herne GmbH, Kirchhhofstr. 5, Herne-Mitte

Bürgerlokal Wanne, Hauptstraße 241, Wanne-Mitte

Rathauspforte Herne, Friedrich-Ebert-Platz 2, Herne-Mitte





Übersicht und Preise:





Fritz-Pin 2017 2,50 €

Windmühlenpin 2,00 €

Tasse 6,00 €

Kühlschrankmagnet Fritz 2017 3,00 €

Baumwolltasche Fritz 2017 3,00 €*

Metallkugelschreiber mit Touchpen 3,00 €

Bleistift 1,00 €

Schlüsselband 2,50 €

Crange-Event-Band 2,00 €

Cranger Schnäpselein - Pfirsichlikör 2,50 €*

Poster mit Kirmesmotiven 5,00 €*

10er-Postkartenset im Umschlag 6,00 €*

Aufkleber Kirmesherz 1,00 €*





*Diese Artikel werden voraussichtlich erst zum Kirmesbeginn angeboten.

