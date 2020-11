Es gehört zu den wesentlichen Aufgaben der StEB Köln, die bestehende Infrastruktur der Kanäle stetig zu prüfen und instand zu halten. Aus baulichem Grund wird daher ein vorhandener Kanal am Rothgerberbach Ecke Perlengraben saniert. Hierdurch stellen die StEB Köln die weitere uneingeschränkte Funktionstüchtigkeit des Bauwerks sicher und tragen zum Schutz der Umwelt bei.



Die Maßnahme wird in grabenloser Bauweise sowie in Bauabschnitten in Nachtarbeit durchgeführt.



Die Baustelle wird am 09.11.2020, 22 Uhr eingerichtet und am 20.11.2020, 6 Uhr abgeschlossen. Für Sie entstehen im Berufsverkehr keine Verkehrseinschränkungen / Behinderungen.



Am Rothgerberbach wird der Durchgangsverkehr einspurig aufrechterhalten, eine Fahrspur von zweien fällt weg. Am Blaubach wird der Durchgangsverkehr zweispurig aufrechterhalten, eine Fahrspur von dreien fällt weg. In beiden Straßen werden Zufahrtsmöglichkeiten offen gehalten, Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge werden aufrechterhalten und gewährleistet.



Für die Beeinträchtigung durch diese Baumaßnahmen und die möglicherweise auftretenden Verkehrsbeeinträchtigungen bitten die StEB Köln um Verständnis.



Die Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit dem Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Köln.



Unmittelbare Anwohner werden über Postwurfsendungen jeweils zeitnah informiert.

