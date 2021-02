Die StEB Köln prüfen stetig die bestehende Infrastruktur der Abwasserkanäle und halten sie instand. In der Komödienstraße (Fahrtrichtung West) in Köln-Altstadt/Nord wird ein vorhandener Mischwasserkanal aus baulichem Grund saniert. Die Bauarbeiten werden in grabenloser Bauweise durchgeführt. Mit dieser notwendigen Maßnahme stellen die StEB Köln die weitere uneingeschränkte Funktionstüchtigkeit des Kanals sicher.



Die Baustelle wird am 01.03.2021, 9 Uhr eingerichtet und am 05.03.2021, 15 Uhr abgeschlossen. Die Arbeiten werden an Werktagen zwischen 9 und 15 Uhr durchgeführt. Im Berufsverkehr entstehen keine Einschränkungen. In den verkehrsstarken Zeiten finden keine Arbeiten statt.



Die Rechtsabbiegerspur von Komödienstraße auf die Tunisstraße wird gesperrt. Rechtsabbieger werden über die nebenliegende Fahrspur bis in den Kreuzungsbereich geleitet und können dort abbiegen. Die Notwendigkeit einer Umleitung besteht nicht.



Zufahrten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge werden aufrechterhalten und gewährleistet.



Für die Beeinträchtigung durch diese Baumaßnahme und die möglicherweise auftretenden Verkehrsbehinderungen bitten die StEB Köln um Verständnis.



Die Maßnahme erfolgt in enger Abstimmung mit dem Amt für Verkehrsmanagement der Stadt Köln. Unmittelbare Anwohner werden über Postwurfsendungen informiert.

