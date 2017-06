Die Helden aus Disney-Pixar "Cars 3" erobern die Carrera Rennbahn

Ab Juli starten die Stars aus Disney•Pixar „Cars" rund um den Helden Lightning McQueen zum dritten Mal in ein neues Abenteuer auf der Carrera Autorennbahn. Pünktlich zum Filmstart von „Cars 3: Evolution" rasen die Helden des Leinwandspektakels auf der Carrera GO!!! Rennbahn durch den Looping – spektakuläre Drifts inbegriffen! Auch auf der Evolution Rennbahn dürfen die Stars des neuen Filmabenteuers nicht fehlen und stehen an der Startlinie für ein filmreifes Duell. Lightning und Cruz freuen sich außerdem auch, über Carrera DIGITAL 132 Rennbahnen fahren zu dürfen.



Die Helden der Leinwand sorgen im Kinderzimmer für Action



Im Carrera GO!!! Set „Disney•Pixar Cars 3 - Fast not Last" geht es für Lightning McQueen und Jackson Storm auf ganzen 6,2 Metern voll zur Sache. Auf der spektakulären Strecke mit Looping, Fly-Over, Kreuzung und Highspeed-Geraden ist nicht nur der Mut zum Vollgas, sondern auch Fingerspitzengefühl in den Kurven gefragt, um das Rennen perfekt zu meistern und den Sieg nach Hause zu holen. Haben die jungen Carrera Piloten das Zeug dazu, die Herausforderung anzunehmen? Dann kann das Abenteuer mit den Stars des neuen Disney•Pixar Film „Cars 3: Evolution" beginnen!



Im Carrera GO!!! Set „Disney•Pixar Cars 3 - Finish First!" muss sich Lightning McQueen ebenfalls gegen Jackson Storm durchsetzen, der dem bekannten Rennhelden im neuen Film den Rang ablaufen will. Die actionbepackte 4,9 Meter lange Rennstrecke hat es in sich und hält mit Highspeed-Geraden, riskantem Looping, gewagten Kurven und einer Überfahrt einige Herausforderungen bereit. Wenn es zwischen den beiden Rivalen des neuen Filmabenteuers zum Showdown kommt, ist Adrenalin pur angesagt!



Doch auch im Carrera GO!!! Set „Disney•Pixar Cars 3 - Fast Friends" muss Lightning McQueen alle Register ziehen und beweisen, dass er mit atemberaubenden Tricks und spektakulären Fahrmanövern seine Mitstreiterin Cruz Ramirez beeindrucken kann. Im neuen Film feiert Cruz ihr Debüt, um Lightning McQueen im Wettrennen gegen Jackson Storm zu unterstützen. Doch auf der Carrera GO!!! Rennbahn setzt sie alles daran, um die Nase vorne zu haben. Die riskante Kreuzung und die schwierigen Kurven der 5 Meter langen Strecke verlangen nichts Geringeres als Höchstleistung von den jungen Piloten.



Temperamentvolles Rennen: Auch auf der analogen Rennbahn im Maßstab 1:32 gibt sich Lightning McQueen im Evolution Set „Take Off" die Ehre. Auf der 4,5 Meter langen Strecke lässt er gemeinsam mit Cruz Ramirez die Reifen quietschen und muss Mut und Geschick beweisen, um die Strecke zu meistern.



