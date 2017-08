Ein Abend für die Liebe

Klassischen Gesang in seiner schönsten Form präsentieren die Solisten um Nora Friedrichs im Rahmen des Holk Kulturfestivals am Mittwoch, 30. August 2017 um 19.45 Uhr auf der STADEUM-Bühne. Ob Mozart, Verdi oder Strauß – stimmgewaltig und mit viel Gefühl nehmen sie das Publikum mit auf eine Reise durch unterschiedlichste Epochen und Werke verschiedenster Komponisten. Eins haben jedoch alle Stücke gemeinsam: Lieben und lieben lassen.



Die für ihre „blitzsauberen Koloraturen“ (Das Opernglas, 2012) gepriesene Sopranistin Nora Friedrichs war von 2013 bis 2015 Mitglied im Opernstudio der Oper Frankfurt, das sie 2014 beim Gesangswettbewerb „Stella Maris“ gegenüber sieben weiteren internationalen Opernstudios repräsentierte. Dort wurde Nora Friedrichs mit dem Hauptpreis ausgezeichnet. Die in Engelschoff im Landkreis Stade aufgewachsene Künstlerin studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und war auch dort regelmäßig auf der Opernbühne zu erleben. In zahlreichen Engagements konnte sie ihr Gesangstalent bereits eindrucksvoll unter Beweis stellen. An ihrer Seite stehen an diesem Abend die norddeutsche Mezzosopranistin Judith Thielsen, der Tenor Max Friedrich Schäffer sowie der in Hannover geborene Bassbariton Sebastian Naglatzki. Am Klavier begleitet werden die Künstler von der Pianistin Ana Miceva, die sich bereits seit vielen Jahren mit großer Leidenschaft der Liedbegleitung widmet.



Das Konzert findet in stimmungsvoller Clubatmosphäre an Vierer-Tischen statt und ist Teil des diesjährigen Holk Kulturfestivals: Mit der Unterstützung zahlreicher Sponsoren in Stade findet auch in diesem Spätsommer die traditionelle Veranstaltungsreihe statt. Von Samstag, 19. August bis Samstag, 2. September locken zehn Veranstaltungen an sechs unterschiedlichsten und zum Teil ungewöhnlichen Aufführungsorten in Stade.



Tickets sind zum Preis von € 24,50 / 28,51 telefonisch unter 0 41 41/40 91 40, im Internet unter www.holkkulturfestival.de sowie bei allen bekannten STADEUM-Vorverkaufsstellen erhältlich.

