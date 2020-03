Pressemitteilung BoxID: 789969 (Staatstheater Darmstadt)

Vorstellungsverschiebung: 7. Kammerkonzert verlegt

Der Pianist Rafał Blechacz muss sein Kommen für Donnerstag, 12. März zum 7. Kammerkonzert leider krankheitsbedingt absagen. Das Konzert wird am 10. Juni 2020 nachgeholt.



Alle Karten behalten für den Nachholtermin ihre Gültigkeit. Kund*innen, die diesen nicht wahrnehmen können, können ihre Karten an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der sie sie erworben haben.



Für Rückfragen oder stehen wir unter 06151 2811 303 oder presse@staatstheater-darmstadt.de zur Verfügung.

