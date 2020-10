Das Motto des diesjährigen Tanzfestivals lautet „Fragile Balancen“ – dies bezieht sich neben den inhaltlichen Auseinandersetzungen der Künstler*innen in den eingeladenen Produktionen, natürlich auch auf die Veranstaltung an sich. Alle Beteiligten stehen vor der enormen Herausforderung in einer Zeit hochdynamischer Entwicklungen und unter Einhaltung aller durch die COVID-19-Pandemie gebotenen Sicherheitsvorkehrungen Kultur möglich zu machen. Unser gemeinsames Ziel ist Künstler*innen weiterhin eine Bühne zu bieten und Zuschauer*innen das Erleben von Tanz und eine Auseinandersetzung mit dem Körper in Bewegung zu ermöglichen.



Die Situation in unterschiedlichen Ländern und die Einreisebestimmungen haben sich in den letzten Wochen radikal verändert. Aufgrund der besonderen Bestimmungen, die für Einreisen aus Frankreich als COVID-19-Risikogebiet gelten, muss die Kompanie Yoann Bourgeois ihr Gastspiel „Versuchte Annäherung an einen Scheitelpunkt der Schwebe“ am 30.10., 31.10. & 1.11. im Staatstheater Darmstadt mit großem Bedauern absagen.



Wir freuen uns, dass unter besonderem Einsatz der Verantwortlichen kurzfristig ein anderes Gastspiel eingeladen werden konnte:



NEW OCEAN SEA CYCLE

Richard Siegal / Ballet of Difference am Schauspiel Köln

Fr 30.10. | 20 Uhr Staatstheater Darmstadt – Großes Haus

Sa 31.10. | 20.30 Uhr Staatstheater Darmstadt – Großes Haus



Irgendwo zwischen Tanz-Installation und Durational Performance, wird die Choreografie zu einer meditativen Erfahrung für Zuschauer*innen und Tänzer*innen gleichermaßen. Gemeinsam mit dem Lichtdesigner Matthias Singer entwickelte Richard Siegal einen Algorithmus, der die Struktur des Abends in Abhängigkeit zum schmelzenden Eis der Polarmeere bestimmt. Der Algorithmus übersetzt Datensätze des Klimawandels in choreografische Handlungen. Das Stück ist inspiriert von der choreografischen Arbeit Merce Cunninghams (1919-2009), im Besonderen von Cunninghams legendärer Arbeit OCEAN. Bestimmte Arbeitsprinzipien Cunninghams greift Siegal dabei auf und verbindet sie mit der Formensprache seines Ballet of Difference. In Darmstadt werden zwei der Cycles gezeigt.



Zuschauer*innen, die bereits Tickets für die Produktion von Yoann Bourgeois besitzen werden durch das Staatstheater Darmstadt kontaktiert. Sie sind herzlich eingeladen, ihre Karten für eine der Vorstellungen von Richard Siegal zu tauschen. Sollten Ticketinhaber*innen ihre Karten nicht umtauschen wollen, können ihre Tickets gegen einen Wertgutschein mit einer Gültigkeit von 3 Jahren, oder gegen Rücküberweisung/Rückzahlung getauscht werden. Bei einer Rücküberweisung benötigen wir gegebenenfalls eine IBAN.



Die Situation bleibt weiterhin dynamisch, die Festivalplanung ist in der Schwebe. Um Sie auch in den kommenden Tagen über mögliche Änderungen im Programm gebündelt informieren zu können, laden wir alle interessierten Journalist*innen kurz vor Start des Tanzfestivals Rhein-Main am Dienstag, 27.10.2020, 11 Uhr zu einem digitalen Programm-Update-Gespräch mit Anna Wagner und Bruno Heynderichx, Kurator*innen des Tanzfestivals Rhein-Main, ein. Ihre Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail durch eine kurze Nachricht an katharina.knacker@tanzplattformrheinmain.de



Darüber hinaus haben wir einen NEWS TICKER auf unserer Webseite www.tanzfestivalrheinmain.de installiert, auf der wir neben Hintergrundinformationen auch über aktuelle Programmänderungen informieren.



