Pressemitteilung BoxID: 805974 (Staatstheater Darmstadt)

Tutti für alle!

Chez, DIESE Studio und Staatstheater Darmstadt eröffnen das "Tutti" am Georg-Büchner-Platz

In den warmen Monaten verwandelt sich der Georg Büchner-Platz vor dem Staatstheater normalerweise zu einem beliebten Treffpunkt der Nachbarschaft. Anwohner*innen wässern den Büchner-Garten, Arbeitstätige verbringen ihre Mittagspausen auf den Stufen, Theaterfans eilen ins Staatstheater, Familien, Senior*innen und junge Leute vertreiben sich die Zeit. Doch wie kann ein solches öffentliches Leben in Corona-Zeiten aussehen, wenn Abstandsregeln die sozialen Kontakte bestimmen? Einen konstruktiven Beitrag zur Aufenthaltsqualität und Atmosphäre des Platzes trotz Pandemie soll ab dem 10. Juli das „Tutti“ leisten – eine temporäre künstlerische Intervention im Gewand einer multifunktionalen Pop-Up-Box, entstanden in enger Zusammenarbeit von Staatstheater Darmstadt, DIESE Studio und Sven Grolik (Chez). Durch diesen Ankerpunkt soll der Platz über den Sommer als sozialer Ort gestärkt werden, der Interaktionen zwischen Menschen – auch auf Abstand – ermöglicht. Zudem wird hier Raum sein für Projekte, die im Kontakt mit Anwohner*innen, Initiativen, Künstler*innen und freier Szene entstehen.



„Wir wollen unser Haus zum Platz hin öffnen und den Kontakt zwischen Theaterbesucher*innen, Theaterleuten, Anwohner*innen sowie Menschen, die auf dem Platz Zeit verbringen, herstellen.", erklären Lavinia Moroff und Kai Rosenstein vom Staatstheater Darmstadt. „Vor allem wenn wir nun in die Sommerpause gehen, das Theater geschlossen ist, ist es uns wichtig, dass es einen künstlerischen Ausdruck gibt, der die Leerstelle, die wir hinterlassen, füllt, und Neues ermöglicht.“ Nach einer gemeinsamen inhaltlichen Konzeptionsphase entwickelte DIESE Studio die architektonische Form sowie den inhaltlichen Rahmen des Projekts: Im geschlossen Zustand fügt sich das „Tutti“ als weißer Kubus nahtlos in die Architektur des Platzes und Staatstheaters ein – eine lebendige Kulisse.



Die künstlerisch-ästhetische Auseinandersetzung lässt bewussten Freiraum für Ergänzungen. „Ziel ist es, gemeinsam mit den Projektpartnern ein konkretes Angebot zu schaffen und gleichzeitig eine Empfänglichkeit für weitere Kooperationen zu bewahren. Das Angebot des ‚Tutti‘ soll sich mit der Zeit weiterentwickeln und eine offene Plattform für andere Akteure und Initiativen in Darmstadt besonders in Zeiten der Krise darstellen.“ erklärt DIESE Studio. Mit Sven Grolik, seit 2014 erfolgreicher Betreiber des „Chez" am City Ring, ist ein erfahrener Unternehmer mit an Bord, der das Publikum am Georg Büchner-Platz gut einschätzen kann. „Es wird eine spannende Aufgabe, das Konzept für ein diverses Publikum zu bespielen und somit eine Verbindung zwischen Theater, Platz, Intervention, Aktion und Kunst zu schaffen. Das heißt für mich Tutti."



ÖFFNUNGSZEITEN Fr & Sa: 16-21 Uhr



ERÖFFNUNG Freitag, 10. Juli / 16:00 Uhr, „Tutti“ am Georg-Büchner-Platz

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (