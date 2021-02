Die digitale Sonderausgabe „Starke Stücke- zuhause“ läuft vom 4. bis 15. März auf der virtuellen Theaterbühne. Präsentiert werden digital abrufbare Performances, interaktive Theatergames und Formate per Telefon für Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 14 Jahren. Sieben Produktionen sind in rund 30 Vorstellungen im virtuellen Raum zu erleben. „Starke Stücke“ hat für die Sonderausgabe ausschließlich Formate ausgewählt, die Live-Erfahrung und Interaktion ermöglichen.



Das Staatstheater Darmstadt lädt mit Ariel Doron und „Küchenspiele“ zu einer virtuellen Küchenshow. Teilnehmer*innen ab acht Jahren gehen gemeinsam mit Doron auf eine spielerische Reise durch das verborgene Universum des Essens. Zutaten, die oft ohne viel Nachdenken verzehrt werden, erwachen in diesem Online-Küchen-Abenteuer zum Leben.



In einem begleitenden Workshop „KüchenSpieleMaschine“ bauen Interessierte durch Improvisation und Bewegung eine intergalaktische Küchenmaschine. Ute Bansemir und Ewgenija Weiß vom theaterperipherie Frankfurt führen mit verschiedenen Aufgaben, Spielen und Musik durch den Workshop. Anmeldung über STARKE-STUECKE.COM.



Küchenspiele, 05. März, 18 Uhr, 06. und 07. März, jeweils 16 Uhr, 12. März, 18 Uhr und 13. März, 16 Uhr / Zoom / Tickets über STARKE-STUECKE.COM



KüchenSpieleMaschine ­- ein Theaterworkshop, unter anderem 06. & 07. März, jeweils 11 Uhr / Zoom / kostenfrei / Anmeldung über STARKE-STUECKE.COM



Weitere Informationen zum Programm sowie Tickets sind unter STARKE-STUECKE.COM erhältlich.

