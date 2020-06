Pressemitteilung BoxID: 801343 (Staatstheater am Gärtnerplatz)

Wiederaufnahme des Spielbetriebes am 15. Juni 2020 im Staatstheater am Gärtnerplatz

Nach Beschluss der Bayerischen Staatsregierung ist der Spielbetrieb im Staatstheater am Gärtnerplatz mit bis zu 50 Zuschauern ab dem 15. Juni wieder möglich. Die ursprünglich bis zum Ende der Spielzeit geplanten Vorstellungen können aufgrund bisher ausgefallener Proben sowie der strengen Hygienerichtlinien für die Wiederaufnahme des Spielbetriebes nicht stattfinden. Alle Tickets und Abo-Aufrufe werden automatisch storniert und das Geld erstattet.



Das Gärtnerplatztheater hat einen neuen Spielplan erarbeitet, der den Besuchern einzigartige Perspektiven und Einblicke eröffnen wird, die unter normalen Umständen nicht möglich wären. Umfassende Hygienerichtlinien sorgen dabei für größtmögliche Sicherheit des Publikums.



Der Spielplan zur Wiedereröffnung sieht zunächst drei Veranstaltungsserien bis 28. Juni vor. »Einmal König sein!« ermöglicht montags und dienstags jeweils maximal 16 Personen aus den fünf Logen des Gärtnerplatztheaters ein ca. 25-minütiges, exklusives Programm der schönsten Stimmen zu erleben.



Mittwochs bis samstags erhalten jeweils maximal 50 Besucher die einmalige Möglichkeit, die Perspektive zu wechseln und das Gärtnerplatztheater »hinter dem Vorhang« zu erleben. Einstündige Konzert-Programme aus den Bereichen Oper, Operette und Musical werden hier mit Sitzplätzen auf der Bühne und wunderschönem Blick in den Zuschauersaal buchbar sein.



Mit »Der Karneval der Tiere« von Camille Saint-Saëns und Texten von Loriot wird sonntags, ebenfalls mit Sitzplätzen auf der Bühne und Blick in den Zuschauersaal, ein Konzert für junges Publikum ab 5 Jahren geboten. Sonntagvormittags werden bei dem Kammerkonzert »Geiger und Denker« Kompositionen von Heinrich Hofmann, Anton Webern und Louis Spohr von Musikern des Staatstheaters am Gärtnerplatz gespielt.



Detaillierte Informationen zum Spielplan und Preisen sind auf der Website des Gärtnerplatztheaters unter www.gaertnerplatztheater.de zu finden.



Tickets für alle Vorstellungen vom 15. bis 28. Juni 2020 sind ab 4. Juni erhältlich unter Tel 089 2185 1960 oder www.gaertnerplatztheater.de.

