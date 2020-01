Pressemitteilung BoxID: 784189 (Staatstheater am Gärtnerplatz)

Spielzeitpremiere PRISCILLA - KÖNIGIN DER WÜSTE im Staatstheater am Gärtnerplatz

Das Erfolgsmusical ist ab dem 4. Februar wieder zurück am Gärtnerplatztheater.



Basierend auf dem gleichnamigen, fulminanten Kinoerfolg erzählt »Priscilla – Königin der Wüste« die packende, zu Herzen gehende Geschichte von drei Freunden aus dem Traviestiekünstler-Milieu, die sich auf der Suche nach Liebe und Freundschaft gemeinsam auf die Reise ihres Lebens in einem abgetakelten alten Bus namens »Priscilla« quer durchs australische Outback machen – und am Ende mehr gewinnen, als sie sich jemals zu träumen gewagt hatten!



1995 erhielt der australische Überraschungs-Hit den »Oscar«; für die 2006 uraufgeführte Musical-Version des seitdem kultigen Streifens wurde das Drehbuch um zahlreiche Discohits der 70er und 80er ergänzt – von »It’s Raining Men« über »Girls Just Want to Have Fun« bis hin zu »Go West«. Nach Stationen u. a. am New Yorker Broadway und im Londoner West End präsentiert das Staatstheater am Gärtnerplatz das vielfach preisgekrönte Jukebox-Musical, das bunt und farbenprächtig gute Laune mit Tiefgang vereint, erstmalig im deutschen Sprachraum.



Musical



Buch von Stephan Elliott und Allan Scott



In Zusammenarbeit mit Nullarbor Productions und MGM On Stage und outside eye Wien



Musikalische Arrangements und Orchestration von Stephen ›Spud‹ Murphy



Für die Bühne entwickelt von Simon Phillips



In deutscher Sprache. Songs in englischer Originalsprache

Musikalische Leitung: Jeff Frohner / Andreas Partilla I Regie: Gil Mehmert

Choreografie: Melissa King I Bühne: Jens Kilian I Kostüme: Alfred Mayerhofer I Licht: Michael Heidinger I Video: Meike Ebert, Raphael Kurig I Dramaturgie: Michael Alexander Rinz

Besetzung

Tick: Armin Kahl

Bernadette: Erwin Windegger

Adam: Terry Alfaro

Bob: Frank Berg

Benji: Jasper Baumann / Raphael Pallawiks / Jonathan Birner / Daniel Fussek

Marion: Katharina Lochmann / Tanja Schön

Diven: Dorina Garuci, Jessica Kessler, Amber Schoop, Inga Krischke, Martina Lechner

Cynthia: Marides Lazo

Shirley: Angelika Sedlmeier

Miss Verständnis: Eric Rentmeister

Miss Fernanda Falsetta: Jurriaan Bles

Jimmy: David Eisinger

Ensemble: Andreas Nützl, Adriano Sanzò, Alan Byland, John Baldoz, Rachel Marshall, Samantha Turton, Alex Frei, Esther Mink



Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Spielzeitpremiere: 4. Februar 2020

Weitere Vorstellungen:

5./6./13./14./16. Februar

6./7./11./12./13./14. Juni

