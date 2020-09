Die längst zum Kult gewordene Operette „Im weißen Rössl“ in der Inszenierung von Staatsintendant Josef E. Köpplinger ist ab dem 26. September wieder im Gärtnerplatztheater zu sehen. Sigrid Hauser als resolute Rössl-Wirtin und Daniel Prohaska als Kellner Leopold in Herzensnöten, Erwin Windegger in der Rolle des Fabrikanten Wilhelm Giesecke und Andreja Zidaric als seine Tochter Ottilie, bringen mit nur kleinen szenischen Anpassungen großes Wiesn-Feeling an den Gärtnerplatz.



Im schönen Salzkammergut ist Oberkellner Leopold in Herzensnöten: Seine Chefin, die burschikose »Rössl«-Wirtin, hat es ihm angetan. Doch bis es zum Happy End kommt, braucht es dann schon den Kaiser!



Ende der 1920er Jahre gab Regisseur und Produzent Erik Charell eine Bearbeitung des Alt-Berliner Lustspiels »Im weißen Rössl« zu einer frivol-komischen Melange aus Schwank, Operette und Revue in Auftrag. Ralph Benatzky und er stellten dafür aus eigenem und historischem Material sowie Einlagen berühmter zeitgenössischer Schlagerkomponisten eine bunte Partitur zusammen, die mit Titeln wie »Mein Liebeslied muss ein Walzer sein«, »Die ganze Welt ist himmelblau« oder »Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist« aufwarten kann, und landeten damit bei der Uraufführung 1930 im Berliner Großen Schauspielhaus einen Sensationserfolg, der sich bis heute ungebremst fortsetzt.



Singspiel

Frei nach dem Lustspiel von Blumenthal und Kadelburg, von Hans Müller und Erik Charell

Musik von Ralph Benatzky

Texte der Gesänge von Robert Gilbert

Vier musikalische Einlagen von Bruno Granichstaedten, Robert Gilbert und Robert Stolz

Bühnenpraktische Rekonstruktion der Originalfassung von Matthias Grimminger und Henning Hagedorn unter Mitarbeit von Winfried Fechner



Musikalische Leitung: Andreas Partilla I Regie: Josef E. Köpplinger I Choreografie: Karl Alfred Schreiner I Bühne & Kostüme: Rainer Sinell I Licht: Wieland Müller-Haslinger I Choreinstudierung: Felix Meybier I Dramaturgie: Michael Alexander Rinz



Besetzung

Josepha Vogelhuber, »Rössl«-Wirtin: Sigrid Hauser

Leopold Brandmeyer, Zahlkellner: Daniel Prohaska

Wilhelm Giesecke, Fabrikant: Erwin Windegger

Ottilie, seine Tochter: Andreja Zidaric

Dr. Otto Siedler, Rechtsanwalt: Maximilian Mayer

Sigismund Sülzheimer: Boris Pfeifer

Prof. Dr. Hinzelmann: Eduard Wildner

Klärchen, seine Tochter: Florine Schnitzel

Der Kaiser: Wolfgang Hübsch

Ketterl, sein Kammerdiener: Wolfgang Schubert

Oberförster: Florian Wolf

Frl. Weghalter, Ehrenjungfrau u.a.: Angelika Sedlmeier

Piccolo: Josef Ellers

Franz, Kellner: Christian Weindl / Maximilian Berling

Kathi, Briefträgerin: Ulrike Dostal

Reiseleiterin: Dagmar Hellberg

Kreszenz, Stallbursche u.a.: Christian Schleinzer

Lois, Stallbursche u.a.: Stefan Bischoff

Hias, Stallbursche u.a.: Peter Neustifter

Batholomä, Stallbursche u.a.: Frank Berg

Todesjodler: Frank-Oliver Weißmann



Chor, Kinderchor und Ballett des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz



Spielzeitpremiere: 26. September 2020

Weitere Vorstellungen: 27. September

11./24./25./31. Oktober



Altersempfehlung ab 10 Jahren



Preise: 10 bis 67 Euro in adaptierter Fassung

Tickets unter Tel 089 2185 1960 oder www.gaertnerplatztheater.de

