Wolfgang Amadeus Mozarts märchenhafte Oper »Die Zauberflöte« ist zur Saisoneröffnung des Gärtnerplatztheaters ab dem 11. September 2020 wieder für acht Vorstellungen in der Inszenierung nach Rosamund Gilmore zu erleben.



Pandemiebedingt wird eine adaptierte Fassung mit einer Pause nach ca. 70 Minuten zu sehen sein. Das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz spielt ein kammermusikalisches Arrangement von Andreas N. Tarkmann.



Der junge Prinz Tamino verliebt sich auf den ersten Blick in das Bildnis Paminas. Die Königin der Nacht, Paminas Mutter, beauftragt den Prinzen daraufhin, Pamina aus den Fängen ihres Gegenspielers Sarastro zu befreien. Mit dem Vogelfänger Papageno macht sich Tamino nun auf die Suche nach seiner Geliebten und besteht mithilfe eines magischen Glockenspiels und einer Zauberflöte gefährliche Abenteuer.



»Die Zauberflöte« ist nicht nur Mozarts populärstes Musiktheaterwerk, sondern wohl auch sein rätselhaftestes. Seit ihrer Uraufführung im Jahr 1791 zählt diese Oper zu den beliebtesten Stücken auf den Bühnen dieser Welt und begeistert in ihrer einzigartigen Mischung aus Märchenhandlung und philosophischem Ideendrama Zuschauer jeden Alters.



Große deutsche Oper

Musik von Wolfgang Amadeus Mozart

Text nach Emanuel Schikaneder

In deutscher Sprache mit deutschen Übertiteln



Musikalische Leitung: Michael Brandstätter / Oleg Ptaschnikov I Regie nach Rosamund Gilmore I Bühne: Friedrich Oberle I Kostüme: Nicola Reichert I Licht: Wieland Müller-Haslinger I Choreinstudierung: Felix Meybier



Besetzung

Sarastro: Sava Vemić / István Kovács

Tamino: Gyula Rab / Maximilian Mayer

Erster Priester / Sprecher: Holger Ohlmann / Alexander Grassauer

Zweiter Priester / Erster Geharnischter: Alexandros Tsilogiannis

Zweiter Geharnischter: Martin Hausberg / Alexander Grassauer

Königin der Nacht: Aleksandra Jovanovic / Andreja Zidaric / Ilia Staple

Pamina: Judith Spießer / Mária Celeng

Erste Dame: Mária Celeng / Camille Schnoor

Zweite Dame: Anna-Katharina Tonauer

Dritte Dame: Anna Agathonos

Papageno: Daniel Gutmann / Ludwig Mittelhammer

Papagena: Julia Sturzlbaum

Monostatos: Juan Carlos Falcón



Ballett, Chor und Solisten des Kinderchors des Staatstheaters am Gärtnerplatz

Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz



Spielzeitpremiere: 11. September 2020

Weitere Vorstellungen:

13. September 2020

27./29. Dezember 2020

20./23./26./28. Juli 2021



Altersempfehlung ab 8 Jahren



Preise: 8 bis 67 Euro in adaptierter Fassung



Tickets unter Tel 089 2185 1960 oder www.gaertnerplatztheater.de

(lifePR) (