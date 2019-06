Pressemitteilung BoxID: 756181 (Staatstheater am Gärtnerplatz)

OPERN AUF BAYRISCH am 20.06.

Mit Conny Glogger, Gerd Anthoff und Michael Lerchenberg / Donnerstag, 20. Juni 2019 um 20.30 Uhr

Conny Glogger, Gerd Anthoff und Michael Lerchenberg sind am 20. Juni um 20.30 Uhr wieder zu Gast im Gärtnerplatztheater mit den beliebten »Opern auf Bayrisch« von Paul Schallweg, Friedrich Meyer und Rolf Wilhelm. Gemeinsam mit dem Dirigenten Andreas Kowalewitz und dem Percussionisten Philipp Jungk präsentieren sie die große bayerische Sicht auf weltberühmte Opern mit Witz, Ironie und bajuwarischem Charme. Auf dem Programm steht DER RING IN EINEM AUFWASCH: Das Rheingold oder »De Gschicht von de goidana Äpfe«, Die Walküre oder »Das Heldendrama am Watzmann«, Siegfried oder »Der Kampf mit dem Drachenviech« und Götterdämmerung oder »Wia zum Schluss ois hi war«.



Preise 15 bis 40 Euro

Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen, unter www.gaertnerplatztheater.de

Tel. 089 2185 1960 oder tickets@gaertnerplatztheater.de



