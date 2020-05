Pressemitteilung BoxID: 801157 (Staatstheater am Gärtnerplatz)

Neue Folge von »Hinter dem Vorhang - musikalischer Talk vom Gärtnerplatz«

Am Donnerstag, 4. Juni 2020 veröffentlicht das Staatstheater am Gärtnerplatz den fünften Aufzug seiner wöchentlichen Online-Serie. Zum Thema »Das erste Mal – unentbehrlich muss man sich hart erarbeiten« begrüßt Staatsintendant Josef E. Köpplinger Toni Schmid, den ehemaligen Ministerialdirigenten und Leiter der Abteilung »Kunst und Kultur« im bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst. Auch die fünfte Folge wird kostenfrei auf der eigenen Website sowie der BR KulturBühne zu sehen sein.



Unter dem Titel »Hinter dem Vorhang – musikalischer Talk vom Gärtnerplatz« startete das Staatstheater am Gärtnerplatz Anfang Mai auf seiner Website eine unterhaltsame und informative Mischung aus Gesprächen mit hochkarätigen Gästen und musikalischen Darbietungen. Am Donnerstag, 4. Juni um 19.30 Uhr folgt mit Aufzug 5 eine weitere Folge.

Die fünfte Folge steht unter dem Motto »Das erste Mal – unentbehrlich muss man sich hart erarbeiten«. Die Talk-Gäste von Staatsintendant Josef E. Köpplinger sind Toni Schmid sowie der Musicalstar Armin Kahl und die Mezzosopranistin Anna-Katharina Tonauer aus dem Ensemble des Gärtnerplatztheaters.



Musikalische Einlagen:

Alexandros Tsilogiannis, »La donna è mobile«, aus »Rigoletto« von Giuseppe Verdi.

Anna-Katharina Tonauer, »Voi che sapete«, aus »Die Hochzeit des Figaro« von Wolfgang Amadeus Mozart.

Armin Kahl, »Allmächtig«, aus »Gefährliche Liebschaften« von Marc Schubring und Wolfgang Adenberg.



Zu sehen unter www.gaertnerplatztheater.de/hinterdemvorhang oder www.br.de/kultur.

