Anlässlich von Ludwig van Beethovens 250. Tauftag, streamt arte CONCERT morgen dessen 6. Sinfonie, die »Pastorale«, die jüngst mit der Staatskapelle Berlin unter Daniel Barenboim in der Staatsoper Unter den Linden aufgezeichnet wurde. Die Neuaufzeichnung steht ab morgens zur Verfügung.



Aufgenommen wurden außerdem die Sinfonien Nr. 4, Nr. 5 und Nr. 8, die noch in diesem Jahr bei arte CONCERT zu erleben sein werden. Der genaue Veröffentlichungstermin wird noch bekannt gegeben. Alle Konzerte bleiben für 30 Tage in der Mediathek verfügbar.



Ebenfalls ab morgen um 19 Uhr ist die Neuproduktion von Wagners LOHENGRIN, die am 13. Dezember in der Regie von Calixto Bieito im Fernsehen und online Premiere feierte, bis zum 16. Januar europaweit in der arte Mediathek abrufbar. Roberto Alagna in der Titelrolle und Vida Miknevičiūtė als Elsa von Brabant feierten in dieser Produktion ihr Rollendebüt. Zum weiteren Ensemble zählen u. a. René Pape (Heinrich der Vogler), Martin Gantner (Friedrich von Telramund) und Ekaterina Gubanova (Ortrud) sowie der Staatsopernchor. Die Staatskapelle Berlin wird dirigiert von Matthias Pintscher.



Wir danken unserem Partner ZDF / arte.



Staatsoper dankt den Freunden und Förderern der Staatsoper Unter den Linden und ihren Hauptpartnern BMW und Hilti Foundation herzlich für ihre Unterstützung

(lifePR) (