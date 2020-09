Vom Schloss zum Schlossgarten: Von Heidelberg nach Schwetzingen führt eine lohnende und gut ausgeschilderte Fahrradtour, ein Abschnitt der „Kurpfalz-Route“. Der Radweg auf historischen Spuren zwischen Residenzschloss und Sommerresidenz ist ein gutes Angebot, um in diesem Jahr die eigene Region zu erkunden. Auf rund 13 Kilometern kombiniert die Radtour Geschichte mit Kunst und lässt einen zugleich die Schönheit der heimischen Landschaft entdecken. Die Strecke entspricht in etwa dem Weg, den vor Jahrhunderten auch die Kurfürsten nutzten, um von Residenz zu Residenz zu gelangen. Vor Schwetzingen führt der Radweg sogar über die kurfürstliche Prachtstraße. Ursprünglich sollte die repräsentative Chaussee die beiden Schlösser über die gesamte Strecke verbinden. Sie wurde aber nicht fertiggebaut. Start und Zielort der Fahrt können beliebig gewählt werden – und lohnend ist die Tour in beide Richtungen.



Historie und Natur – Schloss Heidelberg



Schloss Heidelberg, die wohl bekannteste Ruine der Welt, bildete über Jahrhunderte den Dreh-und Angelpunkt der Kurpfalz. Eindrucksvoll thront die Ruine über der Altstadt am Rand des Waldes auf dem Königsstuhl. Hier lässt sich die Tour beginnen – etwa mit dem berühmten Blick vom Schlossaltan oder von den Gartenterrassen. Zudem bietet die Jubiläumsausstellung des Künstlers Jürgen Goertz noch bis zum 25. Oktober eindrucksvolle Großskulpturen im frei zugänglichen Schlossgarten. Und wer aufmerksam durch Schloss- und Gartenanlage spaziert, entdeckt noch Spuren des „achten Weltwunders“ bekannten Hortus Palatinus – etwa den steinernen „Vater Rhein“.



Unterwegs auf der ehemaligen Hauptverbindungsstrasse



Abwärts geht der Weg durch das Heidelberger Villenviertel am Schlossberg, immer der Ausschilderung Altstadt nach. Am Karlsplatz angekommen startet die Beschilderung der Kurpfalz-Route. Auf dem Weg durch die historische Altstadt lohnt es sich immer wieder, durch die Gassen oder von einem der Plätze aus, etwa vom Karlsplatz, den Blick auf das eindrucksvolle Panorama des Schlosses zu suchen. Über die Plöck, eine beliebte Fahrradstraße, gelangt man zum belebten Bismarckplatz und dann zum Adenauerplatz, zwei Verkehrsknotenpunkte der lebendigen Großstadt Heidelberg, die Radfahrer vor eine kleine Herausforderung stellen. Anschließend geht die Fahrt gemütlich weiter, hauptsächlich über Fahrradwege, durch die Stadtteile Pfaffengrund und das über 1200 Jahre alte Eppelheim hinaus auf die Felder der Kurpfalz. Nach der Umrundung von Plankstadt kann nichts mehr schiefgehen: Denn hier gelangt man auf die historische Kurfürstenstraße, die geradeaus von den Feldern durch Schwetzinger Randgebiete zur Carl-Theodor-Straße führt. Unter den Bäumen der als Allee angelegten Carl-Theodor-Straße radelt es sich mit fantastischem Blick direkt bis zum Schwetzinger Schloss.



Flanieren im Schwetzinger Schlossgarten



Vor dem Schloss heißt es allerdings absteigen: Der berühmte Schlossgarten ist nur für Fußgänger geöffnet. Die Räder lassen sich bequem im Ehrenhof von Schloss Schwetzingen abstellen. Ein Fahrradparkplatz befindet sich in der Nähe der Kasse und auch Lademöglichkeiten für E-Bikes sind vorhanden. Der Garten lockt mit seiner einzigartigen Verbindung aus den geometrischen Partien des französischen Schlossgartens und der weiten, romantischen Anlage im englischen Stil. Je nach Lust bieten breite Promenierwege oder schmale Pfade beeindruckende Blicke auf Wasserspiele und Skulpturen. Der Schlossgarten ist berühmt für seine einzigartigen Bauwerke aus dem 18. Jahrhundert, vom Tempel nach antikem Vorbild über das luxuriöse kurfürstliche Badhaus bis zur einzigartigen Gartenmoschee. Und er lohnt die Entdeckung zu jeder Jahreszeit.



Service

Der Fahrradweg im Internet



Ausschilderung des Fahrradweges: grüne Wegweiser „Kurpfalz-Route“

Die ausführliche Beschreibung des Fahrradwegs findet man auf der Seite www.tourismus-bw.de unter dem Stichwort „Kurpfalz-Route Etappe 1“.

https://www.tourismus-bw.de/Media/Touren/Kurpfalz-Route-Etappe-1-von-Heidelberg-nach-Schwetzingen



Schloss Heidelberg

Schloss und Schlosshof geöffnet täglich 10.00 bis 18.00 Uhr

Standardführungen 11 bis 16 Uhr halbstündlich

Weitere Führungen unter www.schloss-heidelberg.de



Hinweis: Max. 15 Teilnehmer pro Führung. Ein Mund-Nasen-Schutz ist erforderlich und selbst mitzubringen. Die Kontaktbeschränkungen sind zu beachten. Eine vorherige Anmeldung beim Service-Center ist unbedingt erforderlich.



Anmeldung für Führungen

Service-Center Schloss Heidelberg

Tel. +49 (0) 6221 65888-0

E-Mail: service@schloss-heidelberg.com

Nur Gäste mit Anmeldung können an einer Führung teilnehmen.



Der Schlossgarten ist tagsüber frei zugänglich.



HINWEIS:

Fahrräder sind in der Bergbahn nicht zugelassen. Um in die Altstadt zu gelangen, kann man dem ausgeschilderten Fußweg folgen.



Schloss und Schlossgarten Schwetzingen

Schlossgarten



Geöffnet: täglich 9.00 bis 20.00 Uhr, letzter Einlass 19.00 Uhr



Besondere Hinweise:

Am Freitag, 4. September 2020 wird der Schlossgarten aufgrund der Aufbauarbeiten für die Classic Gala – International Concours d`Elegance um 18.00 Uhr geschlossen.



Während der Classic Gala, die vom 4. bis 6. September im Schlossgarten stattfindet, können Eintrittskarten in den Schlossgarten nur im Vorverkauf erworben werden. Der Vorverkauf erfolgt über die bekannten Reservix Vorverkaufsstellen – u. a. Schwetzinger Zeitung (Di bis Sa 8.00 – 12.00 Uhr) und über die Vorverkaufsstelle im Schlossgarten, Besucherzentrum (Fr bis Sa 15.00 bis 19.00 Uhr, So 9.00 bis 12.00 Uhr) und online unter https://schlossgarten-schwetzingen.reservix.de/



www.schloss-heidelberg.de

www.schloss-schwetzingen.de

www.schloesser-und-Gaerten.de

