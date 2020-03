Pressemitteilung BoxID: 791268 (Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg)

Der Botanische Garten Karlsruhe wird gemeinsam mit dem Schlossgarten Karlsruhe geschlossen

Ab heute, 18. März, wird der Botanische Garten und der Schlossgarten in Karlsruhe geschlossen, um die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen: Diese Entscheidung trafen heute die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Amt Karlsruhe von Vermögen und Bau Baden-Württemberg. Die Schließung gilt bis auf Weiteres, mindestens bis zum Ende der Osterferien am 19. April. Aktuelle Informationen zur Situation bietet das Internetportal der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg www.schloesser-und-gaerten.de.



Ziel: Verlangsamung der Infektionen



„Wir tun dies zum Schutz unserer Gäste und ebenso unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Monumenten“, begründen Michael Hörrmann und Uwe Weinreuter, die Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg sowie Ursula Orth, die Leiterin des Amtes Karlsruhe, Vermögen und Bau Baden-Württemberg die Schließung des Schlossgartens und des Botanischen Gartens in Karlsruhe. Außerdem gehe es darum, dass die Staatlichen Schlösser und Gärten und das Amt Karlsruhe als Einrichtungen des Landes den notwendigen Beitrag zur Verlangsamung der Infektionsketten leisten, wie dies von der Landesregierung als Ziel formuliert wird.



