Am Samstag, 5.9., und Sonntag 6.9. finden im Residenzschloss Rastatt Ton- und Filmaufnahmen mit dem Vocalensemble Rastatt & Les Favorites statt. Der Führungsbetrieb änder sich dadurch, allerdings lediglich am Sonntag: Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg bieten am 6.9. Rundgänge in der Schlosskirche an, die erst seit kurzem wieder besichtigt werden kann. Führungen in den markgräflichen Räumen der Beletage sind am Sonntag nicht möglich, da sonst die Aufnahmen gestört werden. Am Samstag, 5.9., läuft der Führungsbetrieb ganz normal. Das Wehrgeschichtliche Museum ist an beiden Tagen wie immer zugänglich.



Das Vocalensemble im Residenzschloss



Dass das Vocalensemble Rastatt & Les Favorites mit seinen hochkarätigen Musikerinnen und Musikern im Residenzschloss auftritt, ist eine Tradition seit vielen Jahren. 2020 musste wegen der Einschränkungen der Coronazeit die „Klingende Residenz“ im Sommer ausfallen. Jetzt nimmt das renommierte Solistenensemble unter seinem Leiter Prof. Holger Speck die Kantate „Schau, lieber Gott, wie meine Feind“ von Johann Sebastian Bach (BWV 153) und von Dieterich Buxtehude die Kantate „Erfreue dich, Erde!" im Schloss auf. Die Aufnahme wird Ende September in Zusammenarbeit mit den Staatlichen Schlössern & Gärten Baden-Württemberg als Video veröffentlicht werden.



Eingeschränkte Führungen am sonntag

Am Samstag ist der Führungsbetrieb im Schloss nicht beeinträchtigt. Am Sonntag, 6.9., bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg Führungen in der erst seit wenigen Tagen wieder zugänglichen Schlosskirche an. Die Beletage mit den Appartements des Türkenlouis und der Markgräfin Sibylla Augusta ist am Sonntag wegen der Musik- und Filmaufnahmen nicht zu besichtigen. Das Wehrgeschichtliche Museum ist regulär von 11 bis 16 Uhr zugänglich.



SERVICE UND INFORMATION

Residenzschloss Rastatt

Herrenstraße 18 – 20, 76437 Rastatt

Telefon +49(0)72 22.97 83 85

info@schloss-rastatt.de

WWW.SCHLOSS-RASTATT.DE



www.Schloss-rastatt.de

