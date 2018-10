LOTTO Bayern sponsert 2019 und 2020 Bob-, Rodel- und Skeleton-Weltcups im Freistaat

19.10.18

LOTTO Bayern weitet sein Engagement als Werbepartner von Wintersportevents der Weltklasse im Freistaat aus und tritt 2019 und 2020 als Sponsor der Bob-, Rodel- und Skeleton-Weltcups in Königssee aus. Der Bob- und Schlittenverband für Deutschland e. V. wird LOTTO Bayern u.a. die Präsenz auf TV- relevanten Werbeflächen im Start-, Strecken- und Zielbereich sowie Untereiswerbung ermöglichen. Auf dem Eventgelände wird LOTTO Bayern mit seinem Heißluftballon vertreten sein.



„Für Bayern hatte der Wintersport schon immer eine besondere Bedeutung. Mit dem Engagement von LOTTO Bayern können die Organisatoren in Königssee die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Wintersportler der Spitzenklasse in das Wintersportland Bayern kommen und begeisternde Wettkämpfe ausgetragen werden können“, kommentiert Dr. Hans Reichhart, Staatssekretär im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, das Sponsoring der in seinem Geschäftsbereich angesiedelten Staatlichen Lotterieverwaltung.



„Der Bob- und Rodelsport hat in Bayern eine lange Tradition und fasziniert Jahr für Jahr Millionen in der kalten Jahreszeit. Wir freuen uns als Sponsor, Spitzenleistungen im Eiskanal fördern zu können“, begründet Friederike Sturm, Präsidentin von LOTTO Bayern, die große Unterstützung der populären Wintersportevents.



Alexander Resch, Vorstand Leistungssport-Management beim Bob- und Schlittenverband Deutschland e. V. und Chef des Weltcup-Organisationskomitees am Königssee, freut sich über das Engagement des zweitgrößten deutschen Glücksspielunternehmens: „Für die nächsten beiden Jahre gibt uns die Unterstützung von LOTTO Bayern finanziellen Spielraum und Planungssicherheit. Den beiden Weltcup-Events kommt in dieser Saison noch eine besondere Bedeutung zu. Wir feiern nämlich das 50. Jubiläum der Deutsche Post Eisarena Königssee, der ersten Kunsteisbahn der Welt.“



Der nächste Viessmann Rennrodel-Weltcup findet am 5. und 6. Januar 2019, der nächste BMW IBSF Bob- und Skeleton-Weltcup vom 11. – 13. Januar 2019 statt.

