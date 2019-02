Staatliche Kunstsammlungen Dresden sind Partner des ZDF

13.02.19

Das ZDF und die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden verstärken gemeinsam ihr digitales Kulturangebot. Im Rahmen von ZDFkultur, das heute in Berlin vorgestellt wurde, sind die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden als ein großer Partner aus der Museumswelt vertreten. Den Startschuss gab heute ZDF-Intendant Thomas Bellut im Rahmen des Empfangs Medienpolitik@Berlinale, zu dem mehr als 300 Gäste aus Kultur und Politik geladen waren.



Eines der besonderen Angebote auf ZDFkultur ist eine neu entwickelte Digitale Kunsthalle, in der es vielfältige temporäre Sonderausstellungen geben wird.



Das Gerhard Richter Archiv der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden eröffnet gemeinsam mit dem Deutschen Literatur Archiv Marbach und der Klassik Stiftung Weimar die neue Digitale Kunsthalle. Dietmar Elger, Leiter des Gerhard Richter Archiv, hat eine Ausstellung unter dem Titel "Gerhard Richter. Auftragsbildnisse" kuratiert, die zehn frühe Werke des Künstlers zeigt, die eines verbindet: Sie sind alle Auftragsportraits der auf den Bildern Dargestellten. Richter hatte damals zunächst seinen Düsseldorfer Galeristen Alfred Schmela portraitiert, der ihm in der Folge eine Reihe weiterer Aufträge seiner Sammler vermittelte. Ungewöhnlich in dieser Reihe der Portraitaufträge sind die Bildnisse der Schauspielerin Liz Kertelge und des Hamburger Malers Paul Wunderlich.



ZDF-Intendant Thomas Bellut betonte: „Wir machen Kulturinhalte für jeden und jederzeit verfügbar. Dabei profitieren wir von der Vielfalt und Expertise unserer Partner und bringen selbst Reichweite und journalistischen Sachverstand ein.“



Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, zur zukunftsweisenden Partnerschaft mit dem ZDF: „Die dynamisch fortschreitende Digitalisierung der Gesellschaft fordert Kulturinstitutionen und Medien gleichermaßen heraus, den Prozess zur Stärkung unserer freiheitlich-demokratischen Werte mitzugestalten. Indem ZDFkultur allen die Teilhabe an dem reichen und frei entfalteten Kulturgeschehen ermöglicht, leistet das Angebot einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung und Vermittlung des kulturellen Lebens in Deutschland.“



ZDFkultur: https://www.zdf.de/kultur



Digitale Kunsthalle: https://digitalekunsthalle.zdf.de/



Gerhard Richter. Auftragsbildnisse: https://digitalekunsthalle.zdf.de/richter/index.html

