Das Team des Hospiz Elias bietet ein besonderes Angebot für Trauernde an. Gemeinsam will sich die Trauerbegleiterin und ehemalige Mitarbeitende im Hospiz Elias Gabriele Kettenhofen mit Trauernden auf den Weg machen. Spaziergänge in der Natur, kleine Wanderungen in der Gruppe mit Gesprächen und einfachen Atem- und Gehübungen (keine Vorkenntnisse oder besondere Fitness erforderlich), stehen bei „Trauer bewegen“ im Fokus. „Körperliche Bewegung kann heilsam sein bei dem, was Trauerprozesse in uns bewegen. Es geht darum das eigene Tempo wahrzunehmen, sich die Bewegung bewusst zu machen und den Bewegungsablauf zu spüren“, erklärt Gabriele Kettenhofen. Dazu kommen je nach Befinden der Teilnehmenden leichte Körperübungen. „Wir wollen erfahren, was die Natur uns an diesem Tag bietet – und diesen Impuls einatmen.“ Treffpunkt ist am Samstag 5. und 19. September und am Samstag, 17. Oktober, jeweils 10 bis 12.30 Uhr. Der Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Teilnehmende sind aufgefordert witterungsentsprechende Kleidung, festes Schuhwerk, eventuell Walkingstöcke und Verpflegung mitzubringen. Anmeldung und Information bei Gabriele Kettenhofen unter gabi@kettenhofen.com.

