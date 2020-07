Pressemitteilung BoxID: 807975 (St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH)

Spende von proWIN für Däumlingsverein übergeben

500 Euro unterstützen die Station Däumling im St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen

Große Freude bei den Däumlingen in Ludwigshafen. Die Beraterin des Direktvertriebsunternehmen proWIN Denise Hammer übergab heute eine Spende von 500 Euro an den Verein zur Förderung von Früh- und Risikogeborenen - Däumling e.V.. Von der Spende sollen Inkubatorabdeckungen für die Früh- und Neugeborenintensivstation im St. Marienkrankenhaus angeschafft werden. Hammer hatte sich am proWin Charity-Wettbewerb 2020 beteiligt und die Spende für diesen Zweck vorgeschlagen. Die proWIN Stiftung spendet daraufhin 500 Euro an ein ausgesuchtes Projekt der Wettbewerbsteilnehmer. Die hochwertigen Abdeckungen werden speziell für Inkubatoren hergestellt und bestehen aus besonders dickem Material, so dringt kein Licht durch. Durch die Verwendung kann für die kleinen Frühgeborenen der Tag-Nacht-Rhythmus und die Situation im Mutterbauch simuliert werden. Die Mitarbeitenden der Station freuen sich, dass dank der Spende durch den Förderverein weitere Abdeckungen angeschafft werden.



Foto von links nach rechts: Spendenübergabe im St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus heute Peter Thiery (Förderverein Däumling), Denise Hammer mit ihren Söhnen Emil und Marlon (5 und 6), Maike Lutz (stellvertretende Stationsleitung Früh- und Neugeborenenintensivstation Däumling), Stefanie Fleckenstein (Förderverein Däumling und Mitarbeiterin Früh- und Neugeborenenintensivstation Däumling)

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (