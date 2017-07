Arbeiten und Lernen im modernen Gebäude

SRH investiert sechs Millionen Euro für Bildungsgebäude der SRH Beruflichen Rehabilitation, um dem steigenden Bedarf nach Fachkräften gerecht zu werden. Nach zweijähriger Bauzeit im laufenden Betrieb wurde es nun eingeweiht.



"50 Kilometer Datenkabel und 45 Kilometer Stromleitungen - etwa von Heidelberg bis Karlsruhe - verlegen sich nicht mal eben so, ohne Lärm und Schmutz", sagte Thomas Windolf, Geschäftsführer der SRH Beruflichen Rehabilitation Heidelberg, "aber jetzt funkelt die Berufliche Reha wieder." Damit stärkt das Unternehmen seine führende Position im Markt für Gesundheit, Beruf und Lebensqualität.



Die SRH Berufliche Rehabilitation bietet Qualifizierungen für Menschen, die nach Unfall oder Krankheit ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Mit der Sanierung wurde das aus den 1960er Jahren stammende Gebäude den aktuellen Erfordernissen angepasst. Die Märkte für Bildung und Gesundheit verändern sich: Menschen leben und arbeiten länger. Dadurch wächst der Bedarf an lebenslangem Lernen.



Dazu trägt das modernisierte Bildungsgebäude in der Bonhoefferstraße 6 auf dem SRH Campus bei: Neue Technik und mehr Komfort auf 4.500 Quadratmetern sollen das Arbeiten und das Lernen für die Teilnehmer und die Mitarbeiter noch angenehmer machen. Dafür wurde auf einer kompletten Etage ein Bereich für die IT-Ausbildung errichtet. Besonderes Augenmerk lag bei der umfangreichen Renovierung auf der energetischen Sanierung, dem vorbeugenden Brandschutz und der Erneuerung der Haustechnik. Die Maßnahmen bedurften einer besonders gut abgestimmten Logistik, da der Unterricht abschnittsweise in das Nebengebäude ausgelagert wurde. "Es war uns wichtig, entsprechend der Vision unserer Gesellschaft zu bauen. Dieses neue Gebäude stellt einen wichtigen Baustein für die Zukunftsfähigkeit unserer Arbeit dar", bestätigte Thomas Windolf.



"Die Investition von sechs Millionen Euro ist der erste Schritt bei der Campusentwicklung. Hier entsteht ein Gelände, auf dem Menschen gerne leben, wohnen und arbeiten", sagte Hans-Joachim Eucker, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der SRH. Für die kommenden Jahre plant die SRH weitere Investitionen für die Sanierung und den Bau neuer Gebäude auf dem SRH Campus in Heidelberg.

SRH Holding (SdbR)

Die SRH Berufliche Rehabilitation bietet in Heidelberg und 14 weiteren Standorten Maßnahmen zur beruflichen Aus- und Weiterbildung. Erwachsene, die aufgrund körperlicher und psychischer Einschränkungen ihren Beruf nicht mehr ausüben können, profitieren von 50 Jahren Erfahrung. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen über 400 Mitarbeiter. Den Lernalltag unterstützen medizinische, psychologische und sozialpädagogische Angebote. Ziel ist die optimale Vorbereitung der Teilnehmer auf den Arbeitsmarkt. Träger des Unternehmens ist die SRH Holding, eine unabhängige Stiftung mit Sitz in Heidelberg.

