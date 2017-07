Franke wechselt auf die Insel

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich mit dem Norwich City Football Club über einen Transfer von Marcel Franke verständigt. Der Innenverteidiger wechselt damit mit sofortiger Wirkung auf die Insel. „Marcel hat uns unmissverständlich klar gemacht, dass er sich verändern möchte. Wir wünschen ihm, dass die positive Entwicklung, die er bei uns in den letzten beiden Jahren genommen hat, auch in Norwich weitergeht“, so Ramazan Yildirim, Direktor Profifußball.



Der Innenverteidiger kam im Sommer 2015 nach Fürth und absolvierte beim Kleeblatt 53 Zweitligabegegnungen. Die SpVgg Greuther Fürth bedankt sich bei Marcel Franke für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft viel Erfolg. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

