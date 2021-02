Es ist die Geschichte unseres mit der Wiedervereinigung größer gewordenen Landes, das mit dem Ende der Vier-Mächte-Verantwortung seine staatliche Souveränität zurückbekommen hatte. „Die Sonderrolle, die das geteilte Deutschland in der internationalen Politik spielte, war ebenso vorbei wie die Weltordnung der Kalten Krieges, die die Rahmenbedingungen setzte“, schreibt Hubert Kleinert im Vorwort seines bei Springer erschienenen Buchs Das vereinte Deutschland. Die Geschichte hatte 1989/90 also ein neues Kapitel aufgeschlagen, und die Deutschen eine Tür ins Unbekannte durchschritten. Was dahinterliegen würde, resümiert der Politikwissenschaftler umfassend in seinem Buch, das mit der Wiedervereinigung beginnt und mit einem aktuellen Corona-Kapitel endet. Pünktlich zum Superwahljahr 2021, dem Ende der Merkel-Jahre und etwas mehr als 30 Jahre nach der Wende finalisiert Hubert Kleinert mit diesem Buch seine Gesamtdarstellung der deutschen Nachkriegsgeschichte, die er 2018 mit dem ersten Band Das geteilte Deutschland (1945-1990) begonnen hatte.



Hubert Kleinert erzählt in seinem Buch Das vereinte Deutschland anschaulich vom schwierigen Weg, den das Land seit der Wiedervereinigung genommen hat. Er schreibt von den gewaltigen Herausforderungen durch die völlige Veränderung der Lebensumstände in den neuen Ländern, von der Suche nach einem neuen gemeinsamen Selbstverständnis und den dabei entstehenden Problemen bei der inneren Einheit des Landes. Berichtet wird auch von den außenpolitischen Anforderungen an ein Land, das mit der Wiedervereinigung seine weltpolitische Sonderrolle verloren hatte. Kleinert behandelt die Geschichte der europäischen Integration und die Einführung des Euro genauso wie die Fragestellungen, die mit der internationalen Finanzkrise und der Eurokrise aufgeworfen wurden. Auch die Flüchtlingsdebatte 2015/2016 nimmt in der Darstellung einen entsprechenden Raum ein. Dabei spielt die Geschichte der Zuwanderung eine ebenso wichtige Rolle wie die großen Veränderungen in den Medienstrukturen des Landes und seine Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Am Ende der jeweiligen Abschnitte im Buch stehen Porträts der drei Kanzlerschaften, die das vereinigte Deutschland in den letzten dreißig Jahren erlebt hat.



Dem Autor gelingt es nicht nur, die zentralen Entwicklungen und Schlüsselereignisse seit 1990 in klaren Linien zu zeichnen und verständlich zu machen. Die politische Geschichte des Landes wird zugleich eingebettet in die zentralen Entwicklungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Das Werk liefert auf diese Weise eine Gesamtbilanz der letzten drei Jahrzehnte deutscher Geschichte. Wer sich dafür interessiert, wie Deutschland seit den Tagen von Helmut Kohl zu dem Deutschland geworden ist, das wir heute kennen, findet in der lebendigen Darstellung von Hubert Kleinert eine unverzichtbare Grundlage.



Professor Dr. Hubert Kleinert, geb. 1954, ist in den achtziger und neunziger Jahren als Grünen-Politiker hervorgetreten und war von 1983-1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. Seit 2000 lehrt er Politikwissenschaft und Verfassungsrecht an der Hessischen Hochschule für Polizei und Verwaltung in Gießen.



Hubert Kleinert

Das vereinte Deutschland

2020, 892 S.

ISBN 978-3-658-26766-7

