FC Bayern München Basketball und SPORTFIVE gehen gemeinsame Vermarktungspartnerschaft ein

SPORTFIVE und der FC Bayern Basketball (FCBB) gehen auf gemeinsame Korbjagd. Die globale Sportbusinessagentur SPORTFIVE berät die erfolgreichen Basketballer des prestigeträchtigen bayrischen Sportvereins ab sofort als Vermarktungspartner. Die Laufzeit der geltenden Zusammenarbeit ist zunächst für ein Jahr vereinbart, allerdings mit der beidseitig beschlossenen Vision eine längerfristige Beziehung wachsen zu lassen.



SPORTFIVE konzentriert sich im Rahmen dieser Kooperation auf die Suche neuer Partner für den Deutschen Meister und EuroLeague Teilnehmer. Die Vereinbarung inkludiert auch die Vermarktung verschiedener Themenpartnerschaften und individuellen Sponsorenpaketen. SPORTFIVE setzt mit der Partnerschaft einen neuen Leuchtturm - regional in München, national in Deutschland und international in Europa -, der die herausragenden Potentiale des FCBB um weitere Partner bereichert. Neben den interessanten Basketball-Zielgruppen bietet der FCBB attraktive Eigenschaften in den Punkten Markensichtbarkeit, Neugeschäft und Networking sowie Fan-Engagement.



Marko Pesic, CEO beim FC Bayern München Basketball



"Die positive Entwicklung unseres Vereins in den zurückliegenden Jahren wird maßgeblich von einem hochexklusiven Partnerkreis begleitet. Wir befinden uns derzeit alle in herausfordernden Zeiten, zugleich liegt aber auch eine extrem spannende Zukunft vor uns, wenn ich nur an das neue Hallenprojekt im Olympiapark denke. Wir freuen uns deshalb sehr, dass uns künftig in SPORTFIVE ein hochangesehener und kraftvoller Sportrechtevermarkter zur Seite steht. Diese Kooperation ist ein wichtiger Baustein unseres weiteren Wegs.“



Eike Gyllensvärd, Senior Vice President bei SPORTFIVE



„Es macht uns stolz, von den 17 Vereinen der Liga das Team mit der stärksten Strahlkraft unseren Partner nennen zu dürfen. Die selbstbewusste Vision des FCBB teilen wir: sie ist weltoffen, kreativ, jung und hochambitioniert. Es gibt nur wenige Clubmarken im Sport, die, egal wo auf der Welt man ihren Namen nennt, Ehrfurcht und Respekt erzeugen. Und nur wenige Marken haben die seltene Gelegenheit als Partner dieser Clubs aufzutreten. Der FCBB fügt eine weitere hinzu.“



ÜBER DEN FC BAYERN BASKETBALL



Die Korbjäger des FC Bayern München holten 2018 erstmals das nationale Double aus Meisterschaft und Pokal. Vor einem Jahr gelang den Bayern-Basketballern die Titelverteidigung, ebenfalls eine Premiere. Auch für die kommende Saison 2020/2021 hat der FCBB zudem das Startrecht in der EuroLeague sicher und misst sich somit mit den stärksten Teams des Kontinents. In der Basketball-Bundesliga bestreitet der fünfmalige Deutsche Meister (1954, 1955, 2014, 2018, 2019) nach dem Wiederaufstieg 2011 derzeit seine neunte Saison. Der FC Bayern München eV ist alleiniger Gesellschafter der FC Bayern München Basketball GmbH und mit rund 290.000 Mitgliedern der mitgliederstärkste Sportverein der Welt. Infos: www.fcb-basketball.de.

