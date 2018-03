badenova wird Ärmelsponsor beim SC Freiburg

Der langjährige Classic Partner badenova wirbt ab dem kommenden Bundesligaspiel gegen den FC Bayern München auf dem Trikotärmel der Spieler des SC Freiburg. Der Ausbau des Sponsorings des regionalen Energieversorgers ist langfristig angelegt und untermauert die Verbundenheit des Unternehmens mit dem SC Freiburg.



„Der Trikotärmel ist eine Fläche mit großer Attraktivität. Es freut uns, dass wir die Zusammenarbeit mit einem wichtigen regionalen Unternehmen weiter ausbauen können“, so SC-Vorstand Oliver Leki.



Die badenova und der SC Freiburg blicken auf eine langjährige Partnerschaft zurück. Was damals zeitgemäß mit Bandenwerbung und Strombelieferung begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einer umfassenden Energie- und Sponsoringpartnerschaft, zwischendurch gab badenova sogar der Spielstätte des SC Freiburg an der Schwarzwaldstraße seinen Namen. badenova unterstützt auch die SC Frauen- und Mädchenmannschaften.



„Als Energie- und Ökologiepartner des SC Freiburg freuen wir uns sehr, dass unsere bereits 2003 begonnene Partnerschaft nun erstmals auch auf dem Trikot der SC Profimannschaft sichtbar wird“, so badenova Vorstandsvorsitzender Dr. Thorsten Radensleben. „Für den Rest der Saison wünschen wir dem SC Freiburg weiterhin viel Erfolg und zahlreiche Tore“.

