U19 DFB-Pokal-Halbfinale

Die U19 des SC Freiburg spielt am Samstag, den 17. März, im Halbfinale des DFB-Juniorenpokals gegen Borussia Mönchengladbach. Anpfiff in der Freiburger Fußballschule ist um 14 Uhr. Jugendliche unter 18 Jahren sowie Dauerkarteninhaber der Freiburger Fußballschule haben im Stehplatzbereich freien Eintritt. Die Tageskasse ist ab 13 Uhr geöffnet.



Wir freuen uns, wenn Sie diesen Saisonhöhepunkt für unsere A-Junioren in Ihrem Medium ankündigen und laden Sie herzlich zum Spiel in die Freiburger Fußballschule ein.



"Wir haben uns vor der Saison das Ziel gesetzt, im Pokal weit zu kommen und wollen jetzt den letzten Schritt nach Berlin machen", sagt U19-Trainer Thomas Stamm. "Schön, dass es ein Heimspiel ist. Wir freuen uns auf eine große Kulisse in der Fußballschule." Gegner Mönchengladbach ist aktuell Tabellenelfter der Bundesliga West und setzte sich im Viertelfinale mit 2:0 gegen den Oberligisten SV Sandhausen durch. Der SC erreichte über die Stationen Kiel, Bochum und Magdeburg das Semifinale. Mit fünf Pokalsiegen ist der Sport-Club der erfolgreichste Verein im DFB-Juniorenpokal. Der bisher letzte Erfolg gelang 2014.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren