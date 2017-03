Sport-Club verlängert mit Patric Klandt

Der SC Freiburg hat den auslaufenden Vertrag mit Patric Klandt verlängert. Der Torhüter kam 2015 vom FSV Frankfurt und verfügt über die Erfahrung von 230 Spielen in der Zweiten Bundesliga. Für den Sport-Club kam der 33-Jährige im DFB-Pokal zum Einsatz.



„Die sportlichen Qualitäten von Patric sieht man in jeder einzelnen Trainingseinheit“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach. „Seine Haltung zu seinem Beruf und seine Erfahrung sind zusätzlich wichtige Komponenten, die er in unser Team einbringt.“



Patric Klandt selbst sagt: „Ich freue mich, mit dem Sport-Club in die dritte gemeinsame Spielzeit zu gehen. Ich fühle mich in Freiburg sehr wohl und wertgeschätzt und werde weiterhin alles einbringen, um unserer jungen Mannschaft weiterzuhelfen.“



Über Vertragsinhalte wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren