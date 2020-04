Pressemitteilung BoxID: 793671 (Sport-Club Freiburg e.V)

Sport-Club und SC-Fans verteilen "SChwarzwaldmilchtüten" an Ü70-Mitglieder

Der SC Freiburg verteilt am kommenden Samstag (04. April) zwischen 11 und 17 Uhr „SChwarzwaldmilchtüten“ in Freiburg. Die Aktion, die der Sport-Club gemeinsam mit seinem Hauptsponsor Schwarzwaldmilch umsetzt, richtet sich an SC-Mitglieder im Alter von mindestens 70 Jahren und die in den Freiburger Stadtbezirken wohnen. Mit dieser Geste wollen der Sport-Club und sein Haupt- und Trikotsponsor Schwarzwaldmilch den älteren SC-Mitgliedern, die eine Corona-Risikogruppe darstellen, eine kleine Freude machen und ihnen damit im Alltag etwas unter die Arme greifen.



Zu diesem Zweck werden Mitarbeiter und Fans des Sport-Club am Samstag Tüten mit SC-Give-Aways und Produkten von Schwarzwaldmilch im Stadtgebiet verteilen. Insgesamt werden ungefähr 350 Tüten im Stadtgebiet ausgeliefert. Der SC Freiburg stellt für die Aktion seinen Fuhrpark zur Verfügung.



Unter dem Dach von „SC Freiburg – mehr als Fußball“



Weil der Spielbetrieb in Zeiten der Corona-Pandemie in allen deutschen Fußballligen pausieren muss ist, hat der SC Freiburg gemeinsam mit verschiedenen SC-Fangruppierungen verschiedene Aktionen und digitale Inhalte ins Leben gerufen, die sich an Fans, Mitglieder und alle anderen Menschen in Südbaden richten. Dazu zählt auch die Aktion „SChwarzwaldmilchtüten“.



Gebündelt werden die Maßnahmen und Inhalte unter dem Dach der SC-Abteilung Gesellschaftliches Engagement „SC Freiburg – mehr als Fußball“. Sie zielen auf die drei Bereiche „Bewegung“, „Solidarität“ und „Unterhaltung“ ab.



Eine der ersten Maßnahmen war das kostenlose digitale Sportprogramm „Füchsle-Ballschule online“, das entworfen wurde, um Kindern und Jugendlichen zuhause weiter Sportmöglichkeiten zu bieten. Dabei werden sowohl Partnervereine als auch Bundesligaspieler/innen des Sport-Club eingebunden. Bislang wurden bereits drei Spieltage der „Füchsle-Ballschule online“ ausgespielt.



Weitere Aktionen und Maßnahmen unter dem Dach von „SC Freiburg – mehr als Fußball“ sind derzeit in Planung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (