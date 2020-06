Pressemitteilung BoxID: 802433 (Sport-Club Freiburg e.V)

Mehr Bewegung: Kostenlose Fußballtrainings von SC Freiburg und step stiftung

Vor allem für Kinder und Jugendliche ist der Umgang mit den Einschränkungen, die es aufgrund der Corona-Pandemie gibt, eine große Herausforderung. Damit der Nachwuchs in dieser herausfordernden Zeit in Bewegung bleiben kann, bieten der SC Freiburg und die step stiftung ab Dienstag, 9. Juni 2020, wöchentlich zwei kostenlose Sportprogramme auf Freiburger Bolz- und Sportplätzen an.



1. „Zurück auf den Platz“-Training des SC Freiburg

Bis zu den Sommerferien veranstaltet der SC Freiburg 14 Fußball-Trainingseinheiten für Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2009 bis 2012, die von ausgebildeten Trainern – unter Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg – durchgeführt werden. Trainiert wird auf den Sportplätzen der SF Eintracht Freiburg, des Freiburger FC, des FC Freiburg-St. Georgen und der FT 1844 Freiburg.

Eine Übersicht über die Termine und das Bewerbungs-Formular gibt es hier.



2. „kick mobil“ der step stiftung

In Zusammenarbeit mit dem Jugendforum Herdern, dem Kinder- und Jugendtreff Freiburg-Zähringen, den Flüchtlingsunterkünften Längenloh und Mooswaldalle wird zudem die step stiftung mit dem „kick mobil“ für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren auf folgenden Bolzplätzen in Freiburg Halt machen: Bolzplatz Wirthstraße (Landwasser), Bolzplatz Herrmann-Mitsch-Straße (Brühl-Beurbarung), Bolzplatz Lameystraße (Zähringen), Bolzplatz Im Haltinger (Waldsee), Bolzplatz Langemarckstraße (Wiehre), Bolzplatz Dietenbachpark (Dietenbach), Bolzplatz Metzgergrün (Stühlinger) und Bolzplatz Siedlerweg (Mooswald). Unterstützung gibt es bei jedem Bolzplatz-Termin von einem Trainer des SC Freiburg.



Eine Übersicht über die Termine und weitere Informationen gibt es hier.



Zur Unterstützung der beiden Vorhaben hat der Sport-Club sein Sondertrikot genutzt, das der Verein gemeinsam mit seinen Sponsoren Schwarzwaldmilch, badenova und hummel produziert hat, und in dem die SC-Profis am vergangenen Freitag beim 1:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach aufgelaufen sind. Aus dem Verkauf eines jeden Sondertrikots werden zehn Euro für die neu entwickelten kostenlosen Sportprogramme genutzt. Außerdem wird der SC im Schuljahr 2020/21 sein Bewegungsangebot an Freiburger Grundschulen ausweiten. Es wird mehr „Füchsle-Ballschulen“ und „Funino-AGs“ sowie erstmals eine „Mini-Ballschule“ für Kinder von drei bis sechs Jahren in einer Kindertagesstätte geben.

