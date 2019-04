Pressemitteilung BoxID: 748861 (Spontacts AG)

Endlich Sonne! Endlich Sport im Freien! Wir haben die Top 8 Freizeitaktivitäten für Euch

Winter Ade! Der Frühling mit seinen ersten Sonnenstrahlen ist da, doch obwohl Weihnachten und die leckeren Köstlichkeiten jetzt Monate zurückliegen, sind wir noch nicht aus unserem Winterschlaf raus. Den inneren ,,Schweinehund’’ zu überwinden fällt häufig schwer. In einer Gruppe von Leuten geht das gleich viel leichter. Das soziale Miteinander macht nicht nur sportlich, sondern auch glücklich! Die kostenlose Social Leisure App Spontacts hilft dabei die passenden Trainings- und Motivationspartner bei tausenden Gruppenaktivitäten in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu finden. Wenn es mal nicht eine sportliche Aktivität sein soll, findet man auch gleichgesinnte Leute, die sich erholen oder kulturelles erleben wollen.



Ob mehr aus einer Bekanntschaft wird, entscheidet das ganz normale Leben



Die Leute sind im Frühjahrsfieber: Es wird gegrillt, geradelt und andere Freizeitaktivitäten kommen auch nicht zu kurz. Als Spontacts-Mitmacher findet man ganz einfach die passenden Teilnehmer, die die gleichen Interessen und Lieblingsaktivitäten teilen. Hier kann man sich dann in ungezwungener Atmosphäre ganz entspannt (naja, je nach Aktivität) kennenlernen und das auch noch komplett kostenlos. Nach dem ersten Event, folgen die nächsten und der erste Grundstein für jede Form der Freundschaft ist gelegt. Flüchtige Sportbekanntschaften, feste Freundschaften oder lebenslange Partnerschaften – alles ist dann möglich. Denn ob mehr aus der neuen Freundschaft wird, entscheidet nicht ein komplexer Matching-Algorithmus, sondern das ganz normale Leben.



Die Top 8 Freizeitaktivitäten im Frühjahr:

1. Entspannt mit 150 anderen MitGrillern die Grillsaison starten

2. Wie viele Mann (und Frau) passen ins Boot? Mindestens 20 muss man beim Raften in der Gruppe sein …

3. Open Air beim Angrillen mit 130 anderen genießen:

4. Tipp: Geführte Handy-Fototouren

5. Das Wochenende mit anderen MitBrunchern angehen und dabei easy viele nette Leute kennenlernen:

6. Wandergruppe finden für A wie Alpin über S wie Survival und Y wie mit Yoga

7. Lasst euch verführen …

8. Gemeinsam Flösse bauen und ablegen



Spontacts etabliert die Freizeitplanung neu: Reisen 2.0, Verein 2.0, Freizeitgestaltung 2.0



Spontacts ist der digitale Freizeitanker, mit dem man gerne auch mal sehr spontan Erlebnisse teilt und Freizeitpartner für seine Hobbies findet. „Der bunte Blumenstrauß an Aktivitäten soll Menschen wieder inspirieren mehr in ihrer Freizeit zu erleben. Die gemeinsam realisierten Aktivitäten sorgen für Gesprächsstoff und fördern so Freundschaften auch abseits des Internet“, so Dennis Ulamec, der Geschäftsführer von Spontacts. „Die beste „App“ um sich kennen zu lernen ist und bleibt: im echten Leben.“

