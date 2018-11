Sportplatz Media übernimmt Teamorganisations-App SpielerPlus

06.11.18

Mit über einer Million monatlich aktiven Nutzern und rund 68.000 aktiven Teams ist SpielerPlus Marktführer im Bereich Teamorganisations-Apps in Deutschland. Sportplatz Media übernimmt ab sofort die 2014 gelaunchte App und baut damit sein Portfolio weiter aus.



Der Sport ist Deutschlands größte Freizeitbewegung. Über 40 Millionen Menschen treiben in Deutschland laut dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) aktiv Sport, 28 Millionen davon in den rund 90.000 Vereinen. Insbesondere Mannschaften und Gruppen müssen sich dafür intern organisieren. Was bislang mit Excel, Telefon, WhatsApp, E-Mail und Doodle stattfand, übernimmt seit 2014 eine App: SpielerPlus löst die Probleme der Team-Organisation und bietet einfache und effektive Kommunikation. Die App bündelt zahlreiche Funktionalitäten wie Team-Kalender, Zu- und Absagen, Team- und Spielerprofile, Spieldaten, Statistiken, Mannschaftskasse, Messenger, Abstimmungen und Teamcloud.



SpielerPlus wird derzeit von über 68.000 Teams mit über einer Million aktiven Nutzern genutzt und wächst organisch um rund 53.000 Nutzer pro Monat. 70% der SpielerPlus-Teams betreiben die Sportart Fußball und bilden damit die reichweitenstärkste Zielgruppe der App.



Sportplatz Media übernimmt ab sofort 100% der TeamplayPlus GbR, zu der die SpielerPlus-App gehört. Die beiden SpielerPlus-Erfinder und geschäftsführenden TeamplayPlus-Gesellschafter Tilo Bertram und Glenn Arnold bleiben langfristig an Bord und werden dabei unterstützen die App weiterzuentwickeln.



Marcel Hager, Geschäftsführer von Sportplatz Media: „Es gibt nicht viele digitale Produkte im Sport, die tatsächlich Probleme lösen und den Sportlern einen signifikanten Mehrwert bieten. SpielerPlus gehört definitiv dazu und schafft es auf einfache Art und Weise, die tägliche Organisation und Kommunikation in Sport-Teams entscheidend zu erleichtern. Die Gründer haben es geschafft, die Nutzerbedürfnisse zu verstehen und eine maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln, die selbsterklärend und einfach bedienbar ist. Die App hat in den letzten Jahren eine immense Verbreitung erfahren, wird ausschließlich von aktiven Sportlern genutzt und passt somit perfekt in unser Portfolio.



Wir haben unsere Reichweiten und unser digitales Portfolio in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut und haben uns im Rahmen der gemeinsam mit unserem Gesellschafter kicker / Olympia Verlag entwickelten Strategie, als erfolgreicher Player im Amateursport etabliert. Wir bieten damit für SpielerPlus ein optimales Umfeld, um unsere gemeinsamen, ambitionierten Ziele zu realisieren.“ „Wir freuen uns, mit Sportplatz Media einen Partner gefunden zu haben, der eine einzigartige Expertise im Bereich Technologie und Vermarktung von Sportmedien aufgebaut hat. Das SpielerPlus-Team freut sich, gemeinsam mit dem SPM-Team das Projekt erfolgreich weiter zu entwickeln“, so Glenn Arnold.



„Das Projekt hat eine Größe erreicht, die professionelle Strukturen und ein Team mit ausgesprochener Marktkenntnis verlangt, um die nächsten großen Meilensteine anzugehen. Schon nach den ersten Gesprächen waren wir davon überzeugt, dass SpielerPlus unter dem Sportplatz Media-Dach seinen Weg noch erfolgreicher weitergehen kann und optimale Wachstums-Chancen hat“, ergänzt Tilo Bertram.

