Die FUSSBALL CROWD bietet Fußballvereinen Finanzierungshilfe

kicker unterstützt mit Startkapital aus der Charity-Aktion #vereint

Ende März rief SPM Sportplatz Media die FUSSBALL CROWD zur Förderung des Amateurfußballs ins Leben. In einem initialen Crowdfunding-Projekt unter dem Motto „#vereint – Gemeinsam helfen - über den Sport hinaus“ startete der kicker eine Charity-Aktion. Der eingesammelte Betrag sollte 50/50 zwischen dem Corona-Nothilfefonds des Deutschen Roten Kreuz (DRK) und der FUSSBALL CROWD aufgeteilt werden. Hierbei kamen bis heute rund 13.000 Euro zusammen, die nun ausgeschüttet werden. Die Hälfte davon steht ab dem 04.05. FUSSBALL CROWD-Projekten zur Verfügung.



„Mit der neuen FUSSBALL CROWD möchten wir eine Hilfestellung bieten, wenn es um kleine und größere Investitionen speziell im Amateurfußball und im Hinblick auf die Herausforderungen der Corona-Krise geht“, so Marcel Hager, Geschäftsführer von SPM Sportplatz Media. „Wir sind sehr dankbar für die initiale Unterstützung des kicker und freuen uns nun erste Gelder aus unserem Fördertopf an Amateurfußball-Projekte ausschütten zu können. Es gibt bereits Gespräche mit weiteren interessanten Partnern, die auch in dieser schweren Zeit bereit sind Fördergelder bereitzustellen“, so Hager weiter.



Ab sofort können Fußballteams und -Vereine Projekte auf der FUSSBALL CROWD anlegen und mittels Crowdfunding finanzieren lassen. Direkte finanzielle Unterstützung erhalten die Projekte dabei aus dem Fördertopf. Dass dies funktioniert, hat SPM Sportplatz Media gemeinsam mit fairplaid längst bewiesen. Auf der Sport-Crowdfunding-Plattform fairplaid.org wurden in den vergangenen Jahren bereits Sportprojekte mit einem Gesamtumfang von über sieben Millionen Euro finanziert. Die Erfolgsquote eines Projektes lag dabei über 90%.



„Wir freuen uns, dass wir neben dem Mediavolumen von 1 Mio. Euro für gemeinnützige Vereine sowie der Spende für den Corona-Nothilfefonds des DRK nun auch direkte Starthilfe für Amateurfußball-Vereine leisten können“ so Martin Schumacher, Leiter Vermarktung beim kicker.



Als Vermarkter, Softwareentwickler und Innovationstreiber bietet SPM Sportplatz Media Unternehmen den direkten Zugang zur attraktiven Zielgruppe der Amateursportler. Mit Deutschlands größtem Fußball- und Sportmedien-Netzwerk und zahlreichen digitalen Lösungen ist SPM „NÄHER DRAN“ – am Sportler, am Fan, am Verein, in der Kabine und auf dem Platz.



Die SPM SPORT-,FUSSBALL-, & eSPORT-KOMBI bietet Werbetreibenden eine monatliche Reichweite von rund 860 Mio. Seitenaufrufen, 14 Mio. Unique User, 2,6 Mio. Social Media-Follower, bis zu 1,45 Mio. Exemplaren Druckauflage und den direkten Zugang zu rund 50.000 Vereinen. Die Zielgruppen werden crossmedial via Video, Display, Mobile/App, Social Media, Print & Out of Home erreicht.



Digitale Produkte sind Deutschlands beliebteste Teamsport App SPIELERPLUS, die Nr.1 Whitelabel-Sportportal-Technologie DEINSPORTPLATZ, die Crowdfunding-Plattform FAIRPLAID, die TEXTENGINE zur automatischen Erstellung von Spielberichten und die TEAMTIP App als smartes Tippspiel für alle Tipprunden.



Die FUSSBALL CROWD ist ein neues Produkt im SPM Sportplatz Media Portfolio. Die Plattform ermöglicht Amateurfußballvereinen die einfache Erstellung von Förderprojekten zum Sammeln von Spendengeldern.



Weitere Infos zu Sportplatz Media gibt es unter www.sportplatz-media.com.



Über den kicker:



kicker vereint Tradition, Erfolg und Innovation – seit 1920 kommentiert kicker das Geschehen auf dem internationalen Spielfeld, berichtet von Sportlern, Vereinen und Verbänden und begleitet 2.500 Sportereignisse im Monat mit seinem Live-Ticker. Bis heute erreicht das Printmagazin 1,88 Mio. Fußballfans pro Ausgabe. kicker.tv setzt zudem auf ein umfangreiches Spektrum an Bewegtbildinhalten, im Voice-Sektor ist die Marke mit verschiedenen Podcasts, wie “kicker MEETS DAZN” vertreten. Über das breite digitale Angebot verzeichnet die Sportmarke laut IVW 235,9 Mio. Visits bei fast 2,3 Milliarden Page Impressions im Monat. Zudem belegen zehn Millionen Unique User (AGOF), dass kicker Deutschlands reichweitenstärkste Sportmedienmarke ist.



Zusammen mit dem Olympia-Verlag fördert kicker innovative Digital-Konzepte der Sport- und Medienbranche und beteiligt sich u.a. an Tickaroo, SPM Sportplatz Media und MateCrate.

