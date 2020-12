Einer aktuellen repräsentativen Studie zufolge ist Dyson die stärkste Marke unter den Staubsaugern. Platz zwei und drei in dem von SPLENDID RESEARCH durchgeführten Top 10 Ranking belegen mit wenig Abstand Miele und Bosch. Ferner gibt die Studie Aufschluss darüber, warum es Siemens trotz seiner hohen Bekanntheit nicht unter die Top drei des Gesamtrankings geschafft hat.



Das Hamburger Marktforschungsinstitut SPLENDID RESEARCH hat im November 2020 im Rahmen einer repräsentativen Umfrage über sein Online-Panel www.befragmich.de 1.523 Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren online zum Thema Staubsauger befragt. Untersucht wurde, welche Marken des Haushaltshelfers am bekanntesten sind, über welches Image sie verfügen und wie hoch die Kauf-/ Wiederkaufwahrscheinlichkeit ist.



Die Ergebnisse zeigen: Gewinner beim SPLENDID RESEARCH BRAND INDEX ist Dyson mit einem Score von 62,4 Punkten (Maximal 100 Punkte waren möglich). Das weltweit agierende Technologieunternehmen verfügt mit 82,3 Prozent in der deutschen Gesamtbevölkerung nicht nur über die höchste Bekanntheit, sondern erzielt zudem auch beim Gesamtmarkenimage mit 75,7 Punkten den besten Score. Das Markenimage setzt sich aus den Scores von zehn verschiedenen Attributen zusammen, wobei Dyson bei den Befragten vor allem mit seiner hohen Qualität (80,0 Punkte), kontinuierlichen Weiterentwicklung (79,1 Punkte) und Attraktivität (74,0 Punkte) punktet.



Mit ein wenig Abstand folgen im Gesamtranking Miele (57,9 Punkte) und Bosch (57,6 Punkte) auf den Plätzen zwei und drei. Miele wird bei den Befragten ebenfalls als Marke mit hoher Qualität (78,6 Punkte) wahrgenommen, die zudem als vertrauenswürdig (74,5 Punkte) gilt. Die Marke Bosch sichert sich seinen Platz unter den Top 3 ebenfalls durch seine hohe Qualität (78,2 Prozent). Die Einzigartigkeit der beiden deutschen Marken wird von den Befragten jedoch relativ gering eingestuft. Im Bekanntheitsranking liegen die beiden Marken derzeit hinter Siemens (80,2 Prozent) und AEG (77,3 Prozent) überholt.



Aufgrund seiner noch zu niedrigen Bekanntheit (37,0 Prozent) schafft es die Marke iRobot zwar nicht unter die Top 10, darf sich aber über eine sehr gute Platzierung im Imageranking freuen. „iRobot wird von den Kunden als außerordentlich attraktiv und fortschrittlich wahrgenommen. Ein Großteil der Kunden kann sich mit der Marke sehr gut identifizieren – ein wichtiger Faktor, um sich als noch junge Brand für die Zukunft weitere Marktanteile in diesem hart umkämpften Segment zu sichern.“ so Norman Habenicht, Head of Marketing & Communications bei SPLENDID RESEARCH.



Den kostenlosen Studienflyer gibt es unter www.splendid-research.com/top10-staubsauger



Zur Methodik: Im ersten Schritt wurde von 26 Marken die gestützte Bekanntheit ermittelt. Unter Berücksichtigung der ungestützten Bekanntheit und der Relevanz der Marken (z.B. durch eine hohe Medienpräsenz oder eine besondere Position im Markt) wurden 20 Marken zur weiteren Evaluierung ausgewählt. Im zweiten Schritt wurde zunächst bei diesen 20 Marken der Durchlauf eines Markentrichters ermittelt. Anschließend beurteilten die Befragten das Image von bis zu zwei ihnen gestützt bekannten Marken. Dann wurde das Image erhoben, woraus sich ein individueller Markenindex ergibt. Der für das finale Ranking der stärksten Marken relevante SPLENDID RESEARCH BRAND INDEX wurde auf Basis der abgefragten Bekanntheits- und Imagewerte errechnet.

(lifePR) (