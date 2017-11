Weltfremde Gerechtigkeitsphantasie der Politik

Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) nimmt Stellung zur erneut aufkommenden Diskussion um eine einheitli-che Gebührenordnung für Ärzte



Die beiden ärztlichen „Gebührenordnungen“ Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und Einheitlicher Bewertungsmaßstab (EBM) sind nicht vergleichbar und daher auch nicht vereinbar. Der EBM ist keine Gebührenordnung, sondern als „Einheitlicher Bewer-tungsmaßstab“ ein Verteilungsinstrument in einem budgetierten System, das zudem einen Sozialrabatt enthält. Die GOÄ ist eine staatliche Gebührenordnung, wie sie je-dem freien Beruf zusteht.



„Wer diese Gebührenordnungen zusammenführen will, verlässt die Sachpolitik und er-liegt weltfremden Phantasien einer Pseudogerechtigkeit. Klar ist: Eine ‚einheitliche Ge-bührenordnung’ ist der Einstieg in eine Bürgerversicherung. Ebenso klar ist, dass eine Bürgerversicherung der Einstieg in eine echte Zwei-Klassen-Medizin ist.“, so Lars F. Lindemann, Hauptgeschäftsführer des SpiFa.



Die Mitgliedsverbände des SpiFa haben am zurückliegenden Wochenende im Rah-men ihrer Mitgliederversammlung und in Klausur das aktuelle Versorgungsgeschehen und die politischen Entwicklungen bewertet. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Resolution zur Novellierung der GOÄ einstimmig verabschiedet.



Die Mitglieder des SpiFa fordern die Bundesärztekammer auf, ihre Zustimmung zum Paragraphenteil und zur Änderung der Bundesärzteordnung zurückzuziehen, bis si-chergestellt ist, dass das derzeitige duale Versicherungssystem erhalten bleibt. Denn es geht um die Grundlagen des freien Berufes Arzt. Wenn die Politik hier die Axt anlegt, sind alle Beteuerungen der Parteien zur Bedeutung der freien Berufe und der Freibe-ruflichkeit von Ärzten nichts als Lippenbekenntnisse.



