Bundesgesundheitsminister stellt Eckpunktepapier zur Heilmittelversorgung vor und signalisiert den Willen zu Verbesserungen in der Situation der Therapeuten

21.09.18

SHV bezieht Stellung zum Eckpunktepapier: Das Tor für die wirtschaftliche Absicherung und die Erweiterung der Aufgaben des Berufsstandes stand noch nie so weit offen wie heute!



Kein Schulgeld mehr, dauerhafte Abkoppelung der Vergütung von der Grundlohnsumme, bundeseinheitliche Preise und eine Blankoverordnung bei verschiedenen Indikationen - dies sind vier Schwerpunkte aus dem Maßnahmenpaket, das Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Weiterentwicklung der Heilmittelversorgung vorgelegt hat. Nur fünf Tage nach einem Treffen mit Vertretern der Heilmittelverbände, veröffentlichte der Minister am 18. September ein vierseitiges Eckpunktepapier, das die Situation der Therapeuten und damit auch die Versorgungssituation der Patienten verbessern soll.



Die geplanten Umsetzungsschritte sollen in dieser Legislaturperiode auf den Weg gebracht werden. Dies unterstützt der Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV) nachdrücklich. Nach Analyse des Eckpunktepapiers und der Beratung in seinen Gremien wird der SHV zu den Vorschlägen des Ministers in einer ausführlichen Stellungnahme Position beziehen und um weitere Forderungen ergänzen.



Denn: Die Patientenversorgung ist aufgrund des Fachkräftemangels schon heute nicht mehr flächendeckend und zeitnah gewährleistet. Die Arbeitsbelastung der Therapeuten in Deutschland ist massiv und die Abwanderung aus dem Beruf Realität. "Wir brauchen sinnvolle Lösungen - Maßnahmen, die sofort greifen und die Therapeuten entlasten sowie Perspektiven, wie sich die Therapieberufe weiterentwickeln und damit die sich stetig verändernden Herausforderungen in der Patientenversorgung bewältigen können", erklärt Ute Repschläger, Vorsitzende des Spitzenverbandes der Heilmittelverbände (SHV).



Schon in der kommenden Woche startet der SHV eine breit angelegte Diskussion, um gemeinsam mit den anderen Berufsverbänden und weiteren Interessierten im Berufsstand neue Wege gehen. Der Auftakt hierzu ist der 1. Therapiegipfel am 27. September 2018 in Berlin, bei dem Bundesgesundheitsminister Spahn seine Pläne persönlich vorstellen wird. Alle Infos zur Veranstaltung gibt es unter www.therapiegipfel.de.

