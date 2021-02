Die VdZ hat gemeinsam mit der Messe Frankfurt ein spannendes Konferenz- und Networking-Programm zum Thema Startups erarbeitet. Vier unterschiedliche Angebotsformate stehen jungen Gründern, etalierten Unternehmen und Interessierten zum Austausch und zur Wissensvermittlung bereit. Im Top-Themen-Kanal der ISH finden sich die Angebote unter „Startup@ISHdigital“.



„Wir freuen uns sehr, zum zweiten Mal in Folge auf der ISH ein spezielles Startup-Programm anbieten zu können“, sagt Kerstin Vogt, Geschäftsführerin der VdZ, Forum für Energieeffizienz in der Gebäudetechnik. „Mit »Startup@ISHdigital« verfolgen wir das Ziel, die Innovationsstärke von Gründern der Gebäudetechnikbranche ins internationale Rampenlicht zu rücken. Wir möchten Kontaktaufnahmen zwischen Startups und Unternehmen anstoßen, bereits existierende Netzwerke verstetigen und vergrößern und das Wissen über Startups in der Branche erweitern“, erläutert Vogt weiter.



Die Programminhalte im Überblick:



How to Startup



„How to Startup“ ist eine 5-teilige Videoreihe im Gesprächsformat über die Welt der Startups. Sie ermöglicht interessierten Messebesuchern ohne oder mit geringer Startup-Erfahrung einen kurzweiligen Einstieg in den Themenkomplex. Ein Moderator diskutiert mit Experten des European Institute of Innovation and Technology (EIT InnoEnergy) über Arbeitsweise, Selbstverständnis von Gründern und Besonderheiten in der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Startups. Das Format „How to Startup“ basiert auf sogenannten Brown-Bag-Sessions. Das sind informelle Treffen zur Wissens- und Informationsvermittlung während der Mittagszeit.



„Wir möchten es Messebesuchern ermöglichen, ihre Zeit optimal zu planen und zu nutzen. Die »How to Startup«-Sessions eignen sich ideal, um die eigene Mittagspause unterhaltsam und spannend zu gestalten und täglich 20 Minuten zur eigenen Weiterbildung zu nutzen“, sagt VdZ-Geschäftsführerin Kerstin Vogt.



Die einzelnen Videos bauen thematisch aufeinander auf. Am Ende der ISH-Woche haben sich die Zuschauer ein breites Basiswissen zum Thema Startups angeeignet. Selbstverständlich können die Videos aber auch einzeln angeschaut werden.



Startup@ISHdigital – Talks



Die Gesprächsreihe „Startup@ISHdigital – Talks“ richtet sich an Technologie- und Digitalisierungsbegeisterte. Zuschauer können die Diskussion zwischen Gründern, Branchenvertretern und externe Experten live verfolgen und ihnen über die Chat-Funktion Fragen stellen.



Die „Startup@ISHdigital - Talks“ greifen die Top-Themen der ISH auf. Diskutiert wird über das Innovationspotenzial von Green Tech für die nachhaltige Weiterentwicklung der Branche, über die neue Individualität im Badezimmer, Kooperationsmöglichkeiten im Bereich der Wasserstofftechnologie für Startups und etablierte Unternehmen, gesundem Raumklima am Arbeitsplatz und über die Zukunft der Vernetzung im Gebäudesektor mittels Blockchain.



Startup@ISHdigital – Pitches



Im Rahmen der „Startup@ISHdigital – Pitches“ haben an der ISH teilnehmende Startups die Möglichkeit zur Vorstellung ihrer innovativen Produkte und Dienstleitungen. Investoren und Unternehmen auf der Suche nach neuen Ideen und Kooperationen sind hier genau richtig. Bei jeder der mindestens fünf Pitch-Session präsentieren sich vier bis fünf Startups. „Die ISH war schon immer Leistungsshow der Branche. Mit den Pitches bieten wir den Startups genau das. Die Gründer haben die Chance ihre Innovationen einem internationalem Messepublikum live zu präsentieren “, erklärt VdZ-Geschäftsführerin Kerstin Vogt.



Speeddating



Beim „Speeddating“ können Gründer und Branchenplayer ihre Netzwerke ausbauen und bestehende Kontakte vertiefen. Die ISH-Plattform bietet ein Matching-Format mit dem sich die Teilnehmer zu spontanen Gesprächen zusammenfinden können. Die jeweiligen Speeddating-Termine werden im persönlichen Messekalender angezeigt. Eine separate Anmeldung oder Registrierung ist nicht notwendig. Im Nachgang werden den Teilnehmern alle Gespräche sowie die Kontaktdaten der Gesprächspartner in einer Zusammenfassung angezeigt.



Zusatzangebote: VdZ im Handwerkerkanal



Zusätzlich wird die VdZ drei Programminhalte zum Handwerkerkanal des ZVSHK beisteuern. Der 30-minütige Startup Talk zum Thema „Next Generation Handwerk trifft auf Next Generation Kunde“ befasst sich mit der Frage, wie Digitalisierung die Ansprüche von Kunden, aber auch die technischen Möglichkeiten von Handwerker verändert. Zudem wir es eine Pitch-Session speziell mit Handwerker-Startups und eine halbstündige Vorstellung der Informationsplattform intelligent-heizen.info geben. Inklusive einer Einführung in die „Intelligent fördern-App“. Mit der aktualisierten App können Fachhandwerker schnell und einfach die neue BEG-Heizungsförderung berechnen.

