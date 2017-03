Beste Halbzeitbilanz für Team Germany

Nach gut der Hälfte der sportlichen Wettbewerbe der Special Olympics World Winter Games vom 14. bis 25. März 2017 in Graz, Schladming und Ramsau ist die Deutsche Delegation, die mit insgesamt 72 Athletinnen und Athleten sowie zwei Unified Partnern vor Ort ist, hochzufrieden mit der bisherigen Bilanz. Im Verbund der insgesamt 2.700 Athletinnen und Athleten sowie Unified Partner aus 106 Ländern ist die 110 Personen umfassende Deutsche Delegation die fünftgrößte der Weltwinterspiele für Menschen mit geistiger Behinderung.



„Nach der sehr beeindruckenden Eröffnungsfeier erleben wir an allen drei Wettbewerbsorten eine tolle Stimmung, großartige sportliche Leistungen und gegenseitige Unterstützung im Team Germany“, berichtet Delegationsleiter Sven Albrecht, Bundesgeschäftsführer von Special Olympics Deutschland. „Wir sehen hier, dass Athleten über sich hinauswachsen, persönliche Bestleistungen erzielen und dafür große internationale Anerkennung erfahren. Ebenso beeindruckend ist es mitzuerleben, wie souverän und selbstbewusst sich die Athletinnen und Athleten als Repräsentanten des deutschen Sports verhalten. Mit unseren zahlreichen Ehrengästen und den Familienmitgliedern sowie den österreichischen Betreuern und Helfern wurden wir hier zu einer großen Fangemeinde und sind mit den Athleten aus aller Welt Teil einer großen internationalen Gemeinschaft.“



Wie immer bei Special Olympics Spielen, standen die ersten Tage im Zeichen der Klassifizierungswettbewerbe. In den letzten beiden Tagen wurden dann in den meisten der insgesamt neun Sportarten schon Medaillen vergeben. Die bisherige sportliche Bilanz des Team Germany ist ausgezeichnet. Die ersten Goldmedaillen holten die beiden Thüringerinnen Melanie Göpfert und Jana Zschetke, die jeweils in ihrer Leistungsklasse im Ski Langlauf über 10 km gewannen - dem einzigen Finalwettbewerb, der schon vor der offiziellen Eröffnung der Weltwinterspiele ausgetragen wurde. Mittlerweile sind viele Gold-, Silber- und Bronzemedaillen auch im Ski Alpin, Snowboard, Schneeschuhlauf, Eisschnelllauf und Stocksport hinzugekommen. Die beiden deutschen Unified Eiskunstlaufpaare Dave Schwenger mit Partnerin Anke Salfelder und Patricia Bognar mit Partner Willi Wiedemann gewannen gestern Gold in Graz.



„Wir haben eine starke Delegation dabei und sind in vielen Sportarten auf unterschiedlichen Leistungsniveaus mit sehr guten Ergebnissen vertreten“, sagt Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland (SOD). „Unser Team ist genauso, wie wir es uns wünschen – bunt, vielfältig, inklusiv. Für uns sind Weltspiele und die Beteiligung daran extrem wichtig. Es ist eine große Herausforderung, Weltspiele auszurichten, die die Österreicher erfolgreich meistern. Die Eröffnungsfeier war sehr bewegend und sehr emotional. Das ist insgesamt schon eine Dimension an Veranstaltung, die man können muss. Wir von SOD sind bereit, uns einer solchen Herausforderung zu stellen.“



Auch die beiden Athletensprecher der Deutschen Delegation, Anton Grotz, Schneeschuhläufer, und Johanna Heins, Athletin im Ski Alpin, sind sehr angetan von der Atmosphäre bei den Weltwinterspielen: "Bei uns ist die Stimmung immer super. Wir haben schon einige Medaillen gewonnen. Alle geben ihr Bestes. Für die Staffel morgen wünsche ich uns auch eine gute Leistung!“, sagt Anton Grotz. Johanna Heins schließt sich an: „Wir freuen uns auf unseren Finalwettbewerb morgen im Slalom. Die Piste war in der Woche nicht immer leicht. Aber wir haben uns immer angestrengt. Ein paar Medaillen gab es schon. Wir freuen uns auch schon auf die Abschlussfeier.“



In den verbleibenden Tagen bis zur Abschlussfeier am Freitagabend in Graz finden in allen Sportarten Finalwettbewerbe, darunter die Endspiele im Floorball und diverse Staffelwettbewerbe in den Ski Disziplinen, statt.



Website Special Olympics Deutschland: www.specialolympics.de, Button Weltwinterspiele Schladming 2017

Offizielle Veranstaltungs-Website: www.austria2017.org/de/

[b]Website von Special Olympics International: [/b]www.specialolympics.org



Informationen für die Medien:



SOD berichtet auf seiner Website tagesaktuell und stellt Berichte und Fotogalerien zur Deutschen Delegation bereit. Fotos können über die Fotogalerien auf der Website ausgewählt und – wenn Printformate gewünscht werden - beim Presseteam angefordert werden.



Auch auf der SOD-Facebookseite (facebook.com/special.olympics.deutschland) und auf dem SOD-Instagramkanal (instagram.com/specialolympics.de) wird täglich von den Weltwinterspielen berichtet.



Service von ESPN:.



ESPN produziert täglich ein Fünf-Minuten-Video von den Highlights der Special Olympics World Winter Games (SOWWG) 2017. Bis zu zwei Minuten dieses Videos können von allen Fernsehanstalten weltweit kostenlos ausgestrahlt werden.



Diese Aufnahmen stehen bis Freitag, 24. März 2017, jeden Tag um etwa Mitternacht MEZ unter folgendem Link zur Verfügung: https://www.dropbox.com/...



Jedes Video ist mit einer kurzen Inhaltsangabe versehen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren