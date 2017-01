SIHH 2017 – Si les crânes font partie de l’AND de Speake-Marin depuis plus de 10 ans, c’est la première fois que la marque Suisse réunit sur une seule montre une répétition minute carillon, un tourbillon et une animation sur le cadran qui apporte une touche de créativité et de folie à ces deux pièces uniques.



Afin de se rappeler que la vie est précieuse et que chaque minute compte, Speake-Marin a décidé de mettre un crâne sur un des cadrans de la collection Cabinet des Mystères, il y a une dizaine d’année. Cette année pour perpétrer cette tradition, la marque suisse présente deux montres extraordinaires pour célébrer sa première participation au SIHH:



Crazy Skulls raconte l’histoire de deux âmes liées à travers la mort par un coeur, visible sur le cadran entre les deux crânes. Dans ce coeur bat un tourbillon, un nouveau calibre doté d’un tourbillon volant 60 secondes designé, réalisé, emboité et présenté par Speake-Marin cette année.



Ce cadran cache aussi une répétition minute. Lorsque la targette est activée, le carillon se met à sonner et un mécanisme sépare les deux crânes pour révéler le coeur de la montre : le tourbillon.



Mais l’amour véritable ne supporte pas la séparation, même dans la mort, et le monde s’écroule lorsque les deux âmes sont séparées. Cela se traduit sur le cadran par "l’effondrement" du nombre 12 qui raconte le désespoir des deux amants. Puis lorsque l’heure a été indiquée par les trois marteaux, polis à la main, qui font résonner les 3 gongs, les crânes se retrouvent et les chiffres romains retrouvent leur position initiale.



C’est n’est pas une coïncidence si les crânes sont apparus il y a quelques années dans les collections de Speake-Marin. En effet, depuis toujours, Speake-Marin est fasciné par le sujet et a développé un intérêt pour la philosophie Memento Mori.



Memento Mori est une réflexion sur la mortalité datant du Moyen-Âge. Elle nous rappelle que la vie est courte et que nous devons en apprécier chaque instant. Mais pas seulement, nous devons également utiliser ce temps à bon escient pour faire de notre mieux. Les paroles de cette chanson médiévale du Catalan Vermell de Montserrat (1399) illustre parfaitement cette philosophie :



La vie est courte et bientôt prendra fin ;



La mort vient rapidement et ne respecte personne,



La mort détruit tout et n’a pitié de personne.



Crazy Skull est composée de deux crânes gravés, gris ou noir, en aluminium sur un cadran squeletté.



Le tourbillon volant à 6 h est composé d’une cage 60 secondes dont les finitions ont été réalisées à la main. En retournant le tourbillon, on peut pleinement apprécier les finitions du mouvement.



La partie inférieure de la cage du tourbillon est supporté par un pont en forme de pagaie qui offre une vision claire des mécanismes du mouvement. Les ponts en laiton, fini au rhodium, et la platine sont perlés.



Les deux Crazy Skulls sont deux pièces uniques



MOUVEMENT : Calibre SMC01, tourbillon 60 secondes, mouvement à remontage manuel, répétition minute carillon

INDICATIONS : Heures et minutes

RESERVE DE MARCHE : 72 heures

BOITIER : Cornes et boitier en titane (Grade 5), lunette et fond en platine

DIAMETRE : 42 mm

ETANCHEITE : 3 bar (30 mètres)

CADRAN : Cadran squeletté avec deux crânes en aluminium. Chiffres romains à 12h. Répétions minute avec animation du cadran.

AIGUILLES : aiguilles style Speake-Marin en acier bleui

BRACELET : Alligator

EDITION LIMITEE : Deux pièces uniques

