Heute haben die Verbandsvorsteher und die Landesobleute der Spar-kassen-Finanzgruppe in einer gemeinsamen Sitzung in Berlin grundle-gende Fragen der Gruppe erörtert. Eines der Ergebnisse der Sitzung ist, dass die deutschen Sparkassen die Idee eines Zentralinstituts wei-ter vorantreiben wollen. Die dazu vorgestellten Überlegungen haben heute die grundsätzliche Unterstützung der Verbandsvorsteher und der Landesobleute erhalten. DSGV-Präsident Schleweis wurde beauf-tragt, an diesem Ziel zu arbeiten und die dazu notwendigen Schritte zu unternehmen. In einem ersten Schritt sollen gemäß diesem Votum mit der Dekabank und der Landesbank Hessen-Thüringen Gespräche mit dem Ziel der Prüfung einer engeren Zusammenarbeit beider Institute aufgenommen werden.



Der SGVHT sieht die Landesbank Hessen-Thüringen gut aufgestellt, um auch in Zukunft auf stand-alone-Basis ihren Aufgaben stabil und er-folgreich nachkommen zu können. Dazu gehört insbesondere die Wahrnehmung der Aufgaben einer Sparkassenzentralbank. Eine zu-kunftsfähige Aufstellung steht im ständigen Fokus der Landesbank Hessen-Thüringen und ihrer Gremien. Zu diesem Zweck ist unlängst aus einer Position der Stärke heraus das Projekt Scope beschlossen worden.



Unabhängig davon steht der SGVHT Überlegungen offen gegenüber, die darauf gerichtet sind, innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe die Kräfte weiter zu bündeln, um diese noch zielgerichteter einsetzen zu können. Hierbei kann die Landesbank Hessen-Thüringen ein wichtiger Teil neuer Strukturen sein. Eine Verbindung zwischen der Landesbank Hessen-Thüringen und der DekaBank bietet auch aus Sicht des SGVHT interessante Potenziale für die gesamte Sparkassen-Finanzgruppe.



Ob, wann und in welcher Form es zu solchen neuen Strukturen kommt, bedarf intensiver Abstimmungen mit allen hierfür benötigten Partnern. Der SGVHT ist bereit, sich in solche Gespräche in konstruktiver Art und Weise einzubringen.

