Sparkasse Vorderpfalz: Stefanie Seiler übernimmt Vorsitz in Zweckverband und Verwaltungsrat

28.12.18

Stefanie Seiler wird am 2. Januar 2019 neue Oberbürgermeisterin von Speyer. Damit übernimmt sie zugleich den Vorsitz im Zweckverband und Verwaltungsrat der Sparkasse Vorderpfalz. Jutta Steinruck (Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen) und Clemens Körner (Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises) sind Stefanie Seilers Stellvertreter.



Der Verwaltungsrat ist das oberste kommunale Aufsichtsorgan der Sparkasse. Er bestimmt die Richtlinien der Geschäftspolitik und beaufsichtigt die Geschäftsführung des Vorstands. Träger der Sparkasse ist der Zweckverband bestehend aus den Städten Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Der Vorsitz in Zweckverband und Verwaltungsrat wechselt in zweijährigem Rhythmus zwischen Ludwigshafen, dem Rhein-Pfalz-Kreis und Speyer.

