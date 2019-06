Pressemitteilung BoxID: 755040 (Sparkasse Vorderpfalz)

"Alles digital oder was? Mittelstand im Umbruch"

Veranstaltung am 12. Juni in Mutterstadt

Onlineshops, effizientere Produktionsverfahren und neue Geschäftsmodelle sind nur einige Beispiele der wirtschaftlichen Chancen, welche die Digitalisierung Unternehmen eröffnet. Daher informieren die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), das rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerium und die Sparkasse Vorderpfalz am 12. Juni 2019 ab 17:15 Uhr auf der gemeinsamen Veranstaltung „Alles digital oder was? Mittelstand im Umbruch“ im Palatinum, Bohligstraße 1 in 67112 Mutterstadt, wie Firmen von den technischen Neuerungen profitieren können und entsprechende Investitionen unterstützt und gefördert werden.



Wertvolle Inhalte und Tipps aus der Praxis vermitteln vier Workshops zu den Themen „Mit Sicherheit gestalten“, „Ran an die Fördertöpfe“, „Finanzierung von Innovation und Digitalisierung“ und „Neueste Trends im Payment-Umfeld“.



Anschließend erwarten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer informative Vorträge und Gesprächsrunden, unter anderem mit Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela Schmitt und Keynotespeaker Prof. Dr. Bernd Kriegesmann, Leiter des Instituts für Innovationsforschung und -management der Westfälischen Hochschule.



Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos, die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Um Anmeldung unter www.isb.rlp.de/alles-digital wird gebeten.

