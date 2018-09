19.09.18

Am 17. September 2018 beging die Viantis AG ihr 10-jähriges Firmenjubiläum. Zahlreiche Geschäftspartner und Freunde folgten der Einladung des 2008 als Tochtergesellschaft der Sparda-Bank West gegründeten Immobilien- und Finanzdienstleistungsunternehmens. Gefeiert wurde im KIT – Kunst im Tunnel am Düsseldorfer Rheinufer.



„Leben Raum geben“ war für die Viantis AG der Leitsatz der ersten Stunde. Er gilt heute noch genauso wie vor zehn Jahren. Mit dem KIT hätte das Unternehmen den Rahmen für seine Jubiläumsfeier deshalb nicht passender wählen können. Denn auch hier bekommt Leben Raum – einen außergewöhnlichen Ausstellungsraum für die Werke junger Künstlerinnen und Künstler. Bereits seit Jahren wird das KIT durch die Stiftung Kunst, Kultur und Soziales der Sparda-Bank West gefördert.



„10 Jahre dynamische Entwicklung“

Zu den Jubiläumsgästen der Viantis AG zählten auch Jürgen Thurau, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Sparda-Bank West und Gründungsaufsichtsratsvorsitzender der Viantis AG, sowie Manfred Stevermann, der die Vorsitze 2013 übernommen hat. Manfred Stevermann war es auch, der nach Begrüßung der Gäste die ersten Glückwünsche an die Viantis AG richtete: „Wenn 117 Jahre Erfahrung auf zehn Jahre dynamische Entwicklung treffen, dann profitieren beide Seiten,“ betonte der Vorstandsvorsitzende der Sparda-Bank West mit Blick auf das Tochterunternehmen. Wohin sich die Viantis AG, die einst mit den Geschäftsfeldern Bauträgerprojekte und Immobilienbewertung an den Start gegangen war, entwickelt hat, brachte Joachim Sedlaczek, Sprecher des Vorstands der Viantis AG, anschließend auf den Punkt: „Wir sind stolz und dankbar, mit Ihnen gemeinsam die Viantis AG zu dem gemacht zu haben, was sie heute ist: Ein Immobilien- und Finanzdienstleistungsunternehmen, das seine Kunden durch die Verbindung von Immobilienkompetenz und Finanzexpertise auf dem Weg zur Wunschimmobilie begleitet.“



Modernes Immobilien- und Finanzdienstleistungsunternehmen

Als Bauträger mit attraktiven Bauprojekten in Dortmund, Essen, Duisburg und Düsseldorf hat sich die Viantis AG landesweit längst einen Namen gemacht. Mit ihren eigenen zertifizierten Gutachtern und jährlich über 10.000 Bewertungen ist sie zudem einer der führenden Immobilienbewerter in NRW. Ihr umfangreiches Gutachter-Know-how floss 2011 in die Entwicklung eines professionellen Immobilienwertrechners, der seitdem nicht nur der schnellen und zuverlässigen Expertise der Sparda-Bank West dient: „2017 haben wir einen neuen Geschäftsbereich etabliert: die Finanzierungsvermittlung. Mit der Marke immo-finanzcheck.de beraten wir Kunden für private Baufinanzierungen und vermitteln ihnen die bestmögliche Finanzierung“, so Sedlaczek. Über die neue Finanzplattform können jetzt auch private Interessenten auf den Immobilienwertrechner der Viantis zugreifen. „immo-finanzcheck.de hat einen genialen Start hingelegt. Darauf sind wir alle sehr stolz.“



Mit besser-vergleichen.de, ein Vergleichsportal für Baufinanzierungen, Girokonten, Raten- und Autokredite, gab es auch 2018 eine Neuentwicklung. „Damit unterstützen wir unsere Kunden in der Orientierungsphase und helfen ihnen, sich in Sekundenschnelle den perfekten Überblick zu verschaffen“, erklärt der Vorstandssprecher, bevor die Jubiläumsgäste die Gelegenheit bekamen, in den Tunnelraum zwei Meter unterhalb der Rheinuferpromenade hinabzusteigen und sich mit „Honey“ von Natalie Häusler die aktuelle Ausstellung des KIT anzuschauen. Auf Jubiläumsgeschenke hat die Viantis AG übrigens komplett verzichtet. Die Freude über jede einzelne Spende der Gäste für das Projekt der Kindernothilfe „Kindern ein Zuhause schenken“ war dagegen groß.



Mehr Informationen unter www.viantis.de



Über die Viantis AG

Die Viantis AG ist ein modernes Immobilien- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Als Tochtergesellschaft der Sparda-Bank West verbindet sie Immobilienkompetenz mit Finanzexpertise und begleitet ihre Kunden auf dem Weg zur Wunschimmobilie. Mit ihren eigenen zertifizierten Gutachtern und jährlich über 10.000 Bewertungen ist die Viantis AG einer der führenden Immobilienbewerter in NRW.













(lifePR) (