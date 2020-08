Pressemitteilung BoxID: 810641 (Sparda-Bank West eG)

Ab sofort bewerben: 200.000 Euro Spenden beim SpardaLeuchtfeuer

Unterstützung für gemeinnützige Sportvereine aus der Region

Nach der überwältigenden Resonanz im vergangenen Jahr ist es jetzt wieder soweit: Das SpardaLeuchtfeuer startet, der Wettbewerb für gemeinnützige Sportvereine aus dem Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West. „Mitmachen lohnt sich, denn es gibt insgesamt 200.000 Euro aus unseren Reinerträgen zu gewinnen“, erklärt Dominik Schlarmann, Vorstand des Gewinnsparvereins bei der Sparda-Bank West, der das SpardaLeuchtfeuer ausschreibt. Unter dem Motto „Wir fördern Sportvereine in unserer Region“ können sich bis zum 24. September alle Vereine aus der Region bewerben, die eine Sportart gemäß des Deutschen Olympischen Sportbundes anbieten.



Engagement für ein Miteinander



Wer mitmachen will, lädt auf der Wettbewerbsseite www.spardaleuchtfeuer.de ein Kurzprofil hoch. „Wir interessieren uns außerdem dafür, wie es den Vereinen gelingt, ihre Arbeit trotz der Corona-Pandemie fortzuführen“, berichtet Dominik Schlarmann. Deshalb gibt es einen thematischen Schwerpunkt mit der Frage: „Wie reagiert Ihr Verein auf die Corona-Pandemie?“ Schließlich sind die Treffen rund um den Sport für viele Menschen auch eine wichtige Möglichkeit, sich auszutauschen und ein Miteinander zu pflegen. Gemäß dem genossenschaftlichen Gedanken der Sparda-Bank West will der Gewinnsparverein nicht nur die Freude an der Bewegung, sondern auch das gesellschaftliche Engagement der Sportvereine fördern.



70 Preise zu gewinnen



Zu gewinnen gibt es 50 Publikumspreise, die mit insgesamt 150.000 Euro dotiert sind. Über die Vergabe kann jeder Interessierte mitentscheiden, der vom 15. September bis 8. Oktober 2020 auf der Wettbewerbsseite für seinen Lieblingsverein abstimmt. In dieser Zeit ist es möglich, per SMS kostenlos drei Abstimmcodes anzufordern. Damit auch kleinere Vereine eine faire Chance haben, gibt es zusätzlich 20 regionale Jurypreise, um ein besonders herausragendes Engagement zu fördern. Dafür lobt der Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank West noch einmal 50.000 Euro aus.



Gemeinsam für den Sport



Wie wichtig gerade in den Zeiten der Corona-Pandemie eine solche gemeinnützige Förderung ist, liegt auf der Hand. „Wir sind sicher, dass die Vereine gerade jetzt überdurchschnittlich engagiert sind. Deshalb freuen wir uns darauf, diesen Einsatz mit einer Auszeichnung beim SpardaLeuchtfeuer zu honorieren“, beschreibt Dominik Schlarmann die Ausrichtung des Wettbewerbs. Vor diesem Hintergrund lädt er die Menschen aus der Region ein, sich auf der Wettbewerbsseite umzusehen, zu bewerben und im Herbst für die Vereine abzustimmen.

Dominik Schlarmann: „Wir freuen uns über jeden, der zum Erfolg des SpardaLeuchtfeuers beiträgt und damit die lokalen Sportvereine in diesen schwierigen Zeiten unterstützt.“



Mehr Informationen unter www.spardaleuchtfeuer.de



Über den Gewinnsparverein bei der Sparda-Bank West



Bereits seit über 60 Jahren gibt es den Gewinnsparverein, dem die Kunden der Sparda-Bank West beitreten können. Das Gewinnsparen funktioniert dabei sehr einfach: Kunden, die Gewinnsparlose zum Preis von jeweils 5 Euro erwerben, sparen 3,75 Euro und setzen 1,25 Euro ein, um tolle Preise zu gewinnen und über die Reinerträge des Gewinnsparens Gutes zu ermöglichen. Von jedem Gewinnspielanteil über 1,25 Euro stehen nämlich 31,25 Cent für gemeinnützige und wohltätige Zwecke zur Verfügung.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (